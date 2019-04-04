Ученые: "Интуитивная диета" является самой полезной
Типичные диеты для похудения включают в себя ограничения, когда запрещается есть ту или иную пищу. По мнению исследователей, гораздо эффективнее поможет сбросить лишний вес интуитивная диета.
Прежние исследования показали минусы ограничительной диеты, со временем она не только приводит к набору лишних калорий, но и развивает чувство голода и депрессию. Ученые Эвелин Трибол и Элис Реш популяризировали интуитивную диету. Суть в том, что человек «слушает» свое тело во время приема пищи, которое «указывает» ему необходимое количество употребления провизии, что гораздо эффективнее стандартных диет. Одно из положительных отличий этого вида питания заключается в том, что можно есть все продукты, какие только хочется. Противники диеты могут предположить, что в итоге человек начнет поедать жирную пищу, но последние исследования опровергли это. Концепция интуитивного питания проста и в ней отсутствуют сложные диетические нормы.
В отличие от иных типов диет интуитивное питание фокусируется не на снижении массы тела, а на устранении причин, по которым люди стремятся много есть. Ученые провели научную работу, в ходе которой выяснили, что интуитивный вид связан с положительным образом функционирования организма и высокой оценкой людей как личностей.
Также стоит отметить и «умение» интуитивного питания сказать, голоден человек или он сыт. Исследования показали, что подверженные этой диете люди более склонны правильно воспринимать внутренние ощущения.
Прежние исследования показали минусы ограничительной диеты, со временем она не только приводит к набору лишних калорий, но и развивает чувство голода и депрессию. Ученые Эвелин Трибол и Элис Реш популяризировали интуитивную диету. Суть в том, что человек «слушает» свое тело во время приема пищи, которое «указывает» ему необходимое количество употребления провизии, что гораздо эффективнее стандартных диет. Одно из положительных отличий этого вида питания заключается в том, что можно есть все продукты, какие только хочется. Противники диеты могут предположить, что в итоге человек начнет поедать жирную пищу, но последние исследования опровергли это. Концепция интуитивного питания проста и в ней отсутствуют сложные диетические нормы.
В отличие от иных типов диет интуитивное питание фокусируется не на снижении массы тела, а на устранении причин, по которым люди стремятся много есть. Ученые провели научную работу, в ходе которой выяснили, что интуитивный вид связан с положительным образом функционирования организма и высокой оценкой людей как личностей.
Также стоит отметить и «умение» интуитивного питания сказать, голоден человек или он сыт. Исследования показали, что подверженные этой диете люди более склонны правильно воспринимать внутренние ощущения.
Наука / Авторские новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:16