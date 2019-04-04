Ученые: "Интуитивная диета" является самой полезной





Прежние исследования показали минусы ограничительной диеты, со временем она не только приводит к набору лишних калорий, но и развивает чувство голода и депрессию. Ученые Эвелин Трибол и Элис Реш популяризировали интуитивную диету. Суть в том, что человек «слушает» свое тело во время приема пищи, которое «указывает» ему необходимое количество употребления провизии, что гораздо эффективнее стандартных диет. Одно из положительных отличий этого вида питания заключается в том, что можно есть все продукты, какие только хочется. Противники диеты могут предположить, что в итоге человек начнет поедать жирную пищу, но последние исследования опровергли это. Концепция интуитивного питания проста и в ней отсутствуют сложные диетические нормы.В отличие от иных типов диет интуитивное питание фокусируется не на снижении массы тела, а на устранении причин, по которым люди стремятся много есть. Ученые провели научную работу, в ходе которой выяснили, что интуитивный вид связан с положительным образом функционирования организма и высокой оценкой людей как личностей.Также стоит отметить и «умение» интуитивного питания сказать, голоден человек или он сыт. Исследования показали, что подверженные этой диете люди более склонны правильно воспринимать внутренние ощущения.