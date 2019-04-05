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Клиенты Промсвязьбанка оценили преимущества Системы быстрых платежей

Промсвязьбанк осуществил более 6,5 тысячи денежных переводов в новой Системе быстрых платежей. Общая сумма транзакций составила порядка 90 миллионов рублей. Средний размер перевода в рамках услуги СБП сейчас равен 15 тысячам рублей.

СБП в Промсвязьбанке была запущена с 28 февраля текущего года. Сервис дает возможность осуществлять внутренние и внешние переводы при помощи номера мобильного телефона. Расчетным центром и оператором для СБП выступает Банк России, а за клиринг отвечает Национальная система платежных карт.
Клиенты Промсвязьбанка оценили преимущества Системы быстрых платежей

«Услуга получила большую популярность среди клиентов за первый месяц. СБП применяется для пополнения счета других карт, погашения кредита или перевода средств. Мы дали клиентам возможность работать сразу с несколькими банками и не быть привязанными к одной организации. В дальнейшем сервис продолжит развиваться. Уже сейчас мы рассматриваем возможность добавления нескольких новых функций», - рассказал Юрий Чернышев, являющийся директором отдела цифрового бизнеса Промсвязьбанка.

В будущем СБП может получить возможность осуществления переводов с юридическими лицами. Так, пользователи смогут делать покупки по QR-коду. Для использования услуги уже сейчас достаточно зайти в мобильное приложение и выбрать раздел «Переводы и платежи». Далее следует перейти в пункт «Перевод по номеру телефона» и указать данные получателя средств. Система также помогает избежать ошибок , предоставляя данные о пользователе по его номеру.

До 31 мая все транзакции по дебетовым картам через СБП осуществляются бесплатно. С системой работают 12 крупных российских банков.
Подробнее ознакомиться с условиями переводов по СБП можно на сайте.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 13:00

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