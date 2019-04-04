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Представлен смартфон Sharp Aquos Zero на базе Snapdragon 845

Компания Sharp представила свой новый смартфон Aquos Zero. Устройство работает на базе 8-ядерного процессора Snapdragon 845 и имеет диагональ экрана в 6,2 дюйма.
Представлен смартфон Sharp Aquos Zero на базе Snapdragon 845

Новый смартфон Sharp Aquos Zero получит большой дисплей, имеющий разрешение 2992x1440 точек, защищенный стеклом повышенной прочности Corning Gorilla Glass 5. Дисплей имеет загнутые края по бокам и вырез в верхней части, где расположится 8-мегапиксельная фронтальная камера. Основной кристалл будет одинарным и получит 22,6 МП. Также на задней панели расположится дактилоскопический сканер для отпечатков пальцев владельца.
Представлен смартфон Sharp Aquos Zero на базе Snapdragon 845

Главная особенность нового смартфона Sharp Aquos Zero – это его производительность. За нее в ответе 8-ядерный процессор Snapdragon 845, чья тактовая частота в пике достигает 2,8 ГГц. В него также встроено графическое ядро Adreno 630 и сотовый модем Snapdragon X20 LTE.

Новинка имеет 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 3130 мАч. Устройство работает на основе Android 9.0. Sharp Aquos Zero поддерживает технологии Bluetooth 5.0 и Wi-Fi IEEE, а также GPS/ГЛОНАСС. Вес устройства составляет 146 граммов. Стоимость новинки и дата начала ее продаж пока держатся в секрете.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:26

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