Светлана Лобода заплатила за хит «Твои глаза» всего тысячу долларов

Это произошло в далеком 2012 году, тогда Светлана Лобода, не снискавшая еще огромной славы и успеха, выступала с очередным концертом в этом городе. После него к ней прорвался тогда неизвестный никому Игорь Майский. Он рассказал певице, что не имеет профессионального образования, но все-равно пишет песни, поэтому предложил ей ознакомится с его произведениями. Поэт-самоучка отправил артистке несколько своих наработок, включая будущий хит «Твои глаза».Через какое-то время с ним связались представители Светланы Лободы и предложили ему заключить сделку по передаче прав. Игорь Майский отказался называть всю сумму сделки, но отметил, что за «Твои глаза» он получил ровно одну тысячу долларов. Несмотря на то, что права были куплены еще в 2012 году, песня увидела свет только в 2016, но это не помешало ей «взорвать» весь шоу-бизнес.Сейчас поэт-самоучка из Донецка Игорь Майский работает со многими звездами отечественного эстрады: Анной Седоковой, Альбиной Джанабаевой, Митей Фоминым и многими другими. В последнее время к нему стали поступать предложения и от Николая Баскова, а также Филиппа Киркорова.