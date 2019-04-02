Ученые впервые создали искусственную форму жизни





Геном получил название Caulobacter ethensis-2.0. Его сформировали путем очистки и упрощения естественного кода бактерии Caulobacter crescentus. На данный момент он существует не как живой организм, а в виде большой молекулы ДНК.Специалисты утверждают, что они заложили начало к созданию компьютеризированной жизни, а также синтетических микроорганизмов, которые смогут вырабатывать нужные лекарства и витамины.Еще 10 лет назад главный генетик Крейг Вентер вместе с коллегами проводил подобное исследование, но в этот раз ученые совершили необходимые доработки и получили намного лучший результат.Результаты проведенных в лаборатории испытаний показали, что 580 из 680 искусственных геномов являются функциональными.