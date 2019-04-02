В Дании ученые обнаружили утерянный манускрипт сына Колумба





Europe Press сообщает, что ранее утерянный каталог был найден в университетской библиотеке в Копенгагене.Рукопись под названием «Книга эпитом» содержит 3000 коротко изложенных аннотаций книг, собранных старшим сыном Колумба-Эрнандо.Британский ученый Эдвард Уилсон-Ли и его испанский коллега Хосе Мария Перес Фернандес подтвердили тот факт, что документ является подлинным. Они сообщили, что он является одним из наиболее важных каталогов Эрнандо Колумба.В целом рукопись находится в удовлетворительном состоянии, несмотря на отсутствие нескольких страниц в начале и в конце.Упоминается, что манускрипты, а также книги сына первооткрывателя Америки насчитывали больше, чем 15 тысяч томов. Не все они доступны для просмотра, но некоторые можно найти в библиотеке Севильи.Существует вероятность, что рукопись попала в Копенгаген из коллекции исландца Арни Магнуссона, который является главой кафедры датской столицы университета.