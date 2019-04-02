В Дании ученые обнаружили утерянный манускрипт сына Колумба
В Дании ученые обнаружили утерянный манускрипт сына Колумба объемом в 2000 страниц, который считался пропавшим. Испанский мореплаватель составил ее еще в начале XVI века.
Europe Press сообщает, что ранее утерянный каталог был найден в университетской библиотеке в Копенгагене.
Рукопись под названием «Книга эпитом» содержит 3000 коротко изложенных аннотаций книг, собранных старшим сыном Колумба-Эрнандо.
Британский ученый Эдвард Уилсон-Ли и его испанский коллега Хосе Мария Перес Фернандес подтвердили тот факт, что документ является подлинным. Они сообщили, что он является одним из наиболее важных каталогов Эрнандо Колумба.
В целом рукопись находится в удовлетворительном состоянии, несмотря на отсутствие нескольких страниц в начале и в конце.
Упоминается, что манускрипты, а также книги сына первооткрывателя Америки насчитывали больше, чем 15 тысяч томов. Не все они доступны для просмотра, но некоторые можно найти в библиотеке Севильи.
Существует вероятность, что рукопись попала в Копенгаген из коллекции исландца Арни Магнуссона, который является главой кафедры датской столицы университета.
Europe Press сообщает, что ранее утерянный каталог был найден в университетской библиотеке в Копенгагене.
Рукопись под названием «Книга эпитом» содержит 3000 коротко изложенных аннотаций книг, собранных старшим сыном Колумба-Эрнандо.
Британский ученый Эдвард Уилсон-Ли и его испанский коллега Хосе Мария Перес Фернандес подтвердили тот факт, что документ является подлинным. Они сообщили, что он является одним из наиболее важных каталогов Эрнандо Колумба.
В целом рукопись находится в удовлетворительном состоянии, несмотря на отсутствие нескольких страниц в начале и в конце.
Упоминается, что манускрипты, а также книги сына первооткрывателя Америки насчитывали больше, чем 15 тысяч томов. Не все они доступны для просмотра, но некоторые можно найти в библиотеке Севильи.
Существует вероятность, что рукопись попала в Копенгаген из коллекции исландца Арни Магнуссона, который является главой кафедры датской столицы университета.
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:16