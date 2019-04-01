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Вера Полозкова призвала молодых людей хранить свои дневники

Поэтесса Вера Полозкова опубликовала в микроблоге Instagram сентиментальный пост, в котором призвала молодых людей хранить свои дневники. По словам блогера, она с удовольствием иногда перечитывает записи, которые были сделаны в юности.
Вера Полозкова призвала молодых людей хранить свои дневники


Вера Полозкова показала фолловерам снимок, на котором она запечатлена в возрасте 20 лет. Как призналась модная поэтесса, в этот период ее жизнь была насыщена разными событиями. Она тогда была студенткой пятого курса журфака МГУ и проходила практику в Cosmo. Судя по дневникам знаменитости, она тогда написала за год 60 стихов, влюблялась и разочаровывалась в парнях. Также этот возраст Вере Полозковой запомнился «возвышенными детскими пьянками», в которых было много «хвастовства и флирта».

Поэтесса обратилась к молодым людям, которые ведут сейчас дневники, и попросила, чтобы они не выбрасывали записи. Вера Полозкова уверена, что в зрелом возрасте подобные откровения могут очень подбодрить и напомнить, чего удалось достичь за этот период. Вне зависимости от того, на бумаге, жестком диске или смартфоне они будут, такие находки бесценны.

Ранее стало известно, что Вера Полозкова в конце апреля выступит со своей новой программой в Тель-Авиве. Изюминкой выступления станет то, что поэтическая часть будет сочетаться с видео-рядом и музыкальным сопровождением. Почитатели таланта поэтессы найдут в ее стихах отголоски перемен в жизни и путешествиях.



 
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Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:07

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