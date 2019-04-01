Американцы рассказали о чрезмерной любви россиян к гематогену





Гематоген изобрели десятки лет назад, но сегодня он доступен в продаже только в России и странах бывшего СССР. Хей рассказал, что еще в советские времена вместо шоколада или конфет детям давали гематоген. Никто и понятия не имел, что он может быть опасен.Сетевое издание Vice утверждает, что этот заменитель конфет изготовляется из крови животных.Репортер пригласил для совместной работы двух ученых, которые родились на территории России. Экспертами стали Мария Пироговская и Анастасия Лахтикова. Они рассказали, что тоже любили полакомиться гематогеном в детстве, ведь он считался полезным.Американский исследователь был в ужасе, когда узнал, что одной из составляющих сладкого батончика является кровь крупного рогатого скота.Тем не менее, гематолог Томас ДеЛугери рассказал изданию о том, что это лакомство и правда полезно. Он также подметил, что гематоген содержит нужную детям дозу железа – 10 мг.Сегодня существует немало новых сладостей, которые тоже популярны, но это не мешает гематогену быть любимым детским лакомством. Более того, в его составе есть сухофрукты и витамины.