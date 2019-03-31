«Мы были нищие, но гордые»: Ольга Орлова рассказала, как солистки «Блестящих» отказывались от дорогих подарков

«Мы были нищие, но гордые..», - заявила Орлова Кудрявцевой.





По словам Ольги, за одну ночь, проведенную с певицами коллектива «Блестящие», миллионеры готовы были заплатить огромные деньги.Наш ресурс уже писал о том, что на днях в интернете появился свежий выпуск телепрограммы «Секрет на миллион» главной героиней которой стала Ольга Орлова. Во время общения с ведущей передачи Лерой Кудрявцевой поющая телеведущая вспомнила далекие 90-е, когда ее группа находилась на пике своей популярности.По словам Орловой, поклонники буквально боготворили их и готовы были носить на руках, однако у каждой славы существовала обратная сторона медали.Оказалась, что к певицам группы «Блестящие» довольно часто приходили различные мужчины, посланные олигархами и бизнесменами, которые предлагали им дорогостоящие подарки и большие суммы за то, что их начальники проведут с девушками ночь.Ольга отметила в телепередачи «Секрет на миллион», что время от времени им поступали такие предложения как роскошная иномарка или гонорары за ночь в размере 100 тысяч долларов, однако они всегда отказывались.К слову, исполнительниц коллектива «Блестящие» ничуть не смущал тот факт, что у них нет этих 100 тысяч долларов или того дорогостоящего автомобиля, ведь они всегда знали себе цену.