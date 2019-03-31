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«Мы были нищие, но гордые»: Ольга Орлова рассказала, как солистки «Блестящих» отказывались от дорогих подарков

Бывшая солистка музыкального коллектива «Блестящие», а на сегодняшний день телеведущая известнейшего телепроекта «Дом-2» - Ольга Орлова заявила, что она и девушки, которые входили в ее группу, отказывались от роскошных презентов.
«Мы были нищие, но гордые»: Ольга Орлова рассказала, как солистки «Блестящих» отказывались от дорогих подарков

По словам Ольги, за одну ночь, проведенную с певицами коллектива «Блестящие», миллионеры готовы были заплатить огромные деньги.

Наш ресурс уже писал о том, что на днях в интернете появился свежий выпуск телепрограммы «Секрет на миллион» главной героиней которой стала Ольга Орлова. Во время общения с ведущей передачи Лерой Кудрявцевой поющая телеведущая вспомнила далекие 90-е, когда ее группа находилась на пике своей популярности.

По словам Орловой, поклонники буквально боготворили их и готовы были носить на руках, однако у каждой славы существовала обратная сторона медали.
«Мы были нищие, но гордые»: Ольга Орлова рассказала, как солистки «Блестящих» отказывались от дорогих подарков

Оказалась, что к певицам группы «Блестящие» довольно часто приходили различные мужчины, посланные олигархами и бизнесменами, которые предлагали им дорогостоящие подарки и большие суммы за то, что их начальники проведут с девушками ночь.

Ольга отметила в телепередачи «Секрет на миллион», что время от времени им поступали такие предложения как роскошная иномарка или гонорары за ночь в размере 100 тысяч долларов, однако они всегда отказывались.
«Мы были нищие, но гордые..», - заявила Орлова Кудрявцевой.

К слову, исполнительниц коллектива «Блестящие» ничуть не смущал тот факт, что у них нет этих 100 тысяч долларов или того дорогостоящего автомобиля, ведь они всегда знали себе цену.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:05

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