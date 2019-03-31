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Уфологи: Зонд SOHO сфотографировал «Звездные врата» возле Солнца

Уфологи увидели на видео, переданном зондом SOHO огромные объекты. Специалисты полагают, что во время исследования ученым из NASA удалось сфотографировать космические червоточины и «Звездные врата».
Уфологи: Зонд SOHO сфотографировал «Звездные врата» возле Солнца

Материал был опубликован охотником за космическими аномалиями UFOvni2012, который представил ролик на YouTube. На кадрах можно заметить огромные объекты, большие, чем Земля. На фотографиях помимо неизвестных космических объектов есть также большие «Звездные врата», которые остаются рядом с Солнцем в течение некоторого времени.
Уфологи: Зонд SOHO сфотографировал «Звездные врата» возле Солнца

Теория об этих порталах не является чистой фантазией. Ученым NASA удалось выяснить, где и как они были открыты, тем самым определив критерии поиска звездных врат, которые агентство начало искать в 2014 году во время миссии MMS (Магнетосферная мультивалютная миссия).

По словам исследователя Нассима Харамейна, почти раз в неделю на Солнце появляется сингулярность - черная дыра (червоточина). Внеземные цивилизации исследуют эти порталы Солнца, чтобы войти в нашу Солнечную систему. Черные дыры, видимые благодаря изображениям SOHO, могут быть похожи по диаметру на Землю или быть даже больше.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:35

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