"Не очень нравятся блестки и перья": Алла Пугачева не оценила новую детскую коллекцию Галины Юдашкиной
Недавно 5-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина приняла участие в показе новой детской коллекции одежды Галины Юдашкиной. Примадонна российского шоу-бизнеса дала комментарий о нарядах, сказав, что ей не очень нравятся блестки и перья.
На одном из последних показов модельера Галины Юдашкиной в ряду зрителей присутствовала и 69-летняя певица Алла Пугачева. Знаменитость не скрывала своих переживаний, ведь в качестве модели была и ее наследница Лиза Галкина, которой уже исполнилось 5 лет. Девочка чуть не уснула в гримерной, ведь не поспала днем как обычно.
Рассказывая о своей дочке, Алла Борисовна Пугачева также отметила, что внуки именитого дизайнера Валентина Юдашкина очень похожи на него. Жена Максима Галкина уверена, что мальчики пойдут по стопам своего дедушки и смогут многого добиться в индустрии моды.
О новом показе Юдашкиной Примадонна сказала, что ей не все по вкусу. К примеру, ей не понравились перья и блестки. Однако в целом одежда, которую исполнительница видела еще до премьеры, показалась ей очень даже симпатичной. Помимо этого, телеведущий Максим Галкин выразил похвалу дочери Валентина Юдашкина.
На одном из последних показов модельера Галины Юдашкиной в ряду зрителей присутствовала и 69-летняя певица Алла Пугачева. Знаменитость не скрывала своих переживаний, ведь в качестве модели была и ее наследница Лиза Галкина, которой уже исполнилось 5 лет. Девочка чуть не уснула в гримерной, ведь не поспала днем как обычно.
Рассказывая о своей дочке, Алла Борисовна Пугачева также отметила, что внуки именитого дизайнера Валентина Юдашкина очень похожи на него. Жена Максима Галкина уверена, что мальчики пойдут по стопам своего дедушки и смогут многого добиться в индустрии моды.
О новом показе Юдашкиной Примадонна сказала, что ей не все по вкусу. К примеру, ей не понравились перья и блестки. Однако в целом одежда, которую исполнительница видела еще до премьеры, показалась ей очень даже симпатичной. Помимо этого, телеведущий Максим Галкин выразил похвалу дочери Валентина Юдашкина.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:34