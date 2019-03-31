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"Не очень нравятся блестки и перья": Алла Пугачева не оценила новую детскую коллекцию Галины Юдашкиной

Недавно 5-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина приняла участие в показе новой детской коллекции одежды Галины Юдашкиной. Примадонна российского шоу-бизнеса дала комментарий о нарядах, сказав, что ей не очень нравятся блестки и перья.
"Не очень нравятся блестки и перья": Алла Пугачева не оценила новую детскую коллекцию Галины Юдашкиной

На одном из последних показов модельера Галины Юдашкиной в ряду зрителей присутствовала и 69-летняя певица Алла Пугачева. Знаменитость не скрывала своих переживаний, ведь в качестве модели была и ее наследница Лиза Галкина, которой уже исполнилось 5 лет. Девочка чуть не уснула в гримерной, ведь не поспала днем как обычно.

Рассказывая о своей дочке, Алла Борисовна Пугачева также отметила, что внуки именитого дизайнера Валентина Юдашкина очень похожи на него. Жена Максима Галкина уверена, что мальчики пойдут по стопам своего дедушки и смогут многого добиться в индустрии моды.

О новом показе Юдашкиной Примадонна сказала, что ей не все по вкусу. К примеру, ей не понравились перья и блестки. Однако в целом одежда, которую исполнительница видела еще до премьеры, показалась ей очень даже симпатичной. Помимо этого, телеведущий Максим Галкин выразил похвалу дочери Валентина Юдашкина.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:34

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