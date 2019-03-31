Сергей Лазарев показал фото в обнажённом виде в кровати отеля в Греции

В настоящий момент Сергей Лазарев находится на гастролях, выступая в странах Европы. Певец уже побывал в Германии и Голландии, а теперь находится в Греции. Средиземноморское государство впечатлило артиста и он, проснувшись в отеле, решил рассказать подписчикам в социальной сети, что сегодняшнее утро для него очень доброе, а мир за окном прекрасен. Исполнитель опубликовал снимок в кровати, которым вызвал бурную реакцию среди фолловеров, так как в кадре будущий возможный победитель конкурса "Евровидение-2019" запечатлен в обнажённом виде, лишь слегка прикрывшись одеялом. Женская часть аудитории знаменитости "засыпала" кумира комплиментами, посвятив ему немало признаний в любви, мужчины же отреагировали иначе.Многие высказали свою критику из-за публикации снимка в голом виде. Другие же поинтересовались, кто фотографировал музыканта и в каких он состоит отношениях с этим человеком. Тем не менее, несмотря на наличие нелестных отзывов и обвинений в аморальном поведении, пост начал набирать по тысяче отметок "Мне нравится" в минуту.