АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман или бюджетник: Назван рейтинг самых популярных смартфонов в РФ в 2019 году
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

У Майи Донцовой и Алексея Купина подходит к концу третий контракт с «Дом-2»

В социальных сетях вскрылась истинная причина недавней истерики возлюбленной Леши Купина - Майи Донцовой.
У Майи Донцовой и Алексея Купина подходит к концу третий контракт с «Дом-2»

Выяснилось, что у влюбленных подходит к концу третий контракт с «Дом-2».

Не секрет, что на сегодняшний день в паре Майи и Алексея царит гармония и взаимопонимание, что очень настораживает некоторых участников реалити-шоу «Дом-2». Во всяком случае большинство ребят верят в то, что Донцова и Купин попросту «притерлись», поэтому у них и нет проблем.

Каким же шоком для коллектива было увидеть, как Майя по непонятной на то причине начала истерить. Тогда свои эмоции Донцова объяснила довольно просто. По словам девушки, она винит себя в том, что не может сейчас подарить своему избраннику наследника.
У Майи Донцовой и Алексея Купина подходит к концу третий контракт с «Дом-2»

Впрочем, считанные часы назад в интернете появилась настоящая причина, почему же Майя неожиданно начала привлекать на себя и свою парочку внимание телезрителей. Оказывается, что у Донцовой и Купина подходит к концу третий контракт с «Дом-2».

Сообщается, что беременность Майи могла бы стать основанием для того, чтобы руководство телепроекта продлило с парочкой контракт еще на один год. Однако известно, что у Донцовой имеются очень серьезные проблемы со здоровьем, поэтому на сегодняшний день о наследниках влюбленным нет смысла даже думать.

По мнению зрителей «Дома-2», Майя продолжит любыми способами привлекать внимание к себе и к Леше, чтобы продюсеры шоу не отправили их за ворота, пишет Ondom2.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Охранник Валерия Леонтьева грубо
Ксения Собчак не будет выдвигать свою
В Москве в коммунальной квартире
Ученые: Работа по сменам повышает риск
Смартфон Galaxy S10 5G могут не
«Не верьте»: Солист «Кар-Мэн» Сергей
Учёные назвали возраст наступления
ASUS запустил весеннюю акцию на
Влад Топалов рассказал в Instagram о
Представлен ТОП-3 лучших моторов для
Ученые: Дробное питание и поздний ужин
У Майи Донцовой и Алексея Купина
Юлия Ефременкова записала песню с Марго
Названы 5 звёздных родителей, дети
На Западе отмечают увеличение закупок
Смартфон Umidigi F1 Play получил ценник
Большие губы Ксении Бородиной не дают
Концерн FCA готовит к выпуску
Дочка Кристины Орбакайте освоила
Смартфон Meizu16S получил 6,2-дюймовый
«Глупость какая-то»: Татьяна Буланова
Microsoft возобновила разработку
Ученый: Сезонный перевод часов почти не
"Ест на ночь пельмени": Саша Савельева
Названа пятёрка самых продаваемых в
Ксения Собчак продолжает заявлять, что
Саша Черно неудачно оголила в Instagram
В Сети появились данные о первом полете
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
В Москве на авто актера Виктора Супруна
Просмотреть все новости