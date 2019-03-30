У Майи Донцовой и Алексея Купина подходит к концу третий контракт с «Дом-2»
В социальных сетях вскрылась истинная причина недавней истерики возлюбленной Леши Купина - Майи Донцовой.
Выяснилось, что у влюбленных подходит к концу третий контракт с «Дом-2».
Не секрет, что на сегодняшний день в паре Майи и Алексея царит гармония и взаимопонимание, что очень настораживает некоторых участников реалити-шоу «Дом-2». Во всяком случае большинство ребят верят в то, что Донцова и Купин попросту «притерлись», поэтому у них и нет проблем.
Каким же шоком для коллектива было увидеть, как Майя по непонятной на то причине начала истерить. Тогда свои эмоции Донцова объяснила довольно просто. По словам девушки, она винит себя в том, что не может сейчас подарить своему избраннику наследника.
Впрочем, считанные часы назад в интернете появилась настоящая причина, почему же Майя неожиданно начала привлекать на себя и свою парочку внимание телезрителей. Оказывается, что у Донцовой и Купина подходит к концу третий контракт с «Дом-2».
Сообщается, что беременность Майи могла бы стать основанием для того, чтобы руководство телепроекта продлило с парочкой контракт еще на один год. Однако известно, что у Донцовой имеются очень серьезные проблемы со здоровьем, поэтому на сегодняшний день о наследниках влюбленным нет смысла даже думать.
По мнению зрителей «Дома-2», Майя продолжит любыми способами привлекать внимание к себе и к Леше, чтобы продюсеры шоу не отправили их за ворота, пишет Ondom2.
Выяснилось, что у влюбленных подходит к концу третий контракт с «Дом-2».
Не секрет, что на сегодняшний день в паре Майи и Алексея царит гармония и взаимопонимание, что очень настораживает некоторых участников реалити-шоу «Дом-2». Во всяком случае большинство ребят верят в то, что Донцова и Купин попросту «притерлись», поэтому у них и нет проблем.
Каким же шоком для коллектива было увидеть, как Майя по непонятной на то причине начала истерить. Тогда свои эмоции Донцова объяснила довольно просто. По словам девушки, она винит себя в том, что не может сейчас подарить своему избраннику наследника.
Впрочем, считанные часы назад в интернете появилась настоящая причина, почему же Майя неожиданно начала привлекать на себя и свою парочку внимание телезрителей. Оказывается, что у Донцовой и Купина подходит к концу третий контракт с «Дом-2».
Сообщается, что беременность Майи могла бы стать основанием для того, чтобы руководство телепроекта продлило с парочкой контракт еще на один год. Однако известно, что у Донцовой имеются очень серьезные проблемы со здоровьем, поэтому на сегодняшний день о наследниках влюбленным нет смысла даже думать.
По мнению зрителей «Дома-2», Майя продолжит любыми способами привлекать внимание к себе и к Леше, чтобы продюсеры шоу не отправили их за ворота, пишет Ondom2.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:27