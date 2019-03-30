Ученые: Ежедневное употребление шоколада позволит избавиться от лишних килограммов





Исследователи разделили представительниц прекрасного пола, желающих похудеть, на несколько групп, подобрав для каждой специальную программу сбалансированного питания. В ходе эксперимента дамы, каждый день съедавшие по плитке шоколада, на 10% быстрее достигли положительного эффекта, чем женщины, не употребляющие этого лакомства.Для того, чтобы избавиться от лишнего веса можно каждый день есть по шоколадке, однако других источников быстрых углеводов в меню быть не должно. Темный шоколад способен ускорять метаболизм и придает энергию, необходимую для физических упражнений, заключили представители мира науки.