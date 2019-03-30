Ученые: Ежедневное употребление шоколада позволит избавиться от лишних килограммов
Немецкие специалисты провели исследование и выяснили, что ежедневное употребление шоколада позволяет избавиться от лишних килограммов. Ученые предупреждают, что такая «сладкая» диета может быть полезна не всем.
Исследователи разделили представительниц прекрасного пола, желающих похудеть, на несколько групп, подобрав для каждой специальную программу сбалансированного питания. В ходе эксперимента дамы, каждый день съедавшие по плитке шоколада, на 10% быстрее достигли положительного эффекта, чем женщины, не употребляющие этого лакомства.
Для того, чтобы избавиться от лишнего веса можно каждый день есть по шоколадке, однако других источников быстрых углеводов в меню быть не должно. Темный шоколад способен ускорять метаболизм и придает энергию, необходимую для физических упражнений, заключили представители мира науки.
Исследователи разделили представительниц прекрасного пола, желающих похудеть, на несколько групп, подобрав для каждой специальную программу сбалансированного питания. В ходе эксперимента дамы, каждый день съедавшие по плитке шоколада, на 10% быстрее достигли положительного эффекта, чем женщины, не употребляющие этого лакомства.
Для того, чтобы избавиться от лишнего веса можно каждый день есть по шоколадке, однако других источников быстрых углеводов в меню быть не должно. Темный шоколад способен ускорять метаболизм и придает энергию, необходимую для физических упражнений, заключили представители мира науки.
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:11