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Ученые: Ежедневное употребление шоколада позволит избавиться от лишних килограммов

Немецкие специалисты провели исследование и выяснили, что ежедневное употребление шоколада позволяет избавиться от лишних килограммов. Ученые предупреждают, что такая «сладкая» диета может быть полезна не всем.
Ученые: Ежедневное употребление шоколада позволит избавиться от лишних килограммов

Исследователи разделили представительниц прекрасного пола, желающих похудеть, на несколько групп, подобрав для каждой специальную программу сбалансированного питания. В ходе эксперимента дамы, каждый день съедавшие по плитке шоколада, на 10% быстрее достигли положительного эффекта, чем женщины, не употребляющие этого лакомства.

Для того, чтобы избавиться от лишнего веса можно каждый день есть по шоколадке, однако других источников быстрых углеводов в меню быть не должно. Темный шоколад способен ускорять метаболизм и придает энергию, необходимую для физических упражнений, заключили представители мира науки.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:11

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