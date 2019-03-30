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Самолёт-беспилотник США провёл разведку над Крымом

Самолёт-беспилотник США провёл разведку над берегами Крыма и территорией Донбасса. Globаl Hawk пролетел над линией черноморского побережья.
Самолёт-беспилотник США провёл разведку над Крымом

Как сообщил мониторинговый ресурс, очередную разведку возле Крыма произвёл американский беспилотник, вылетевший из итальянской Сигонеллы. Globаl Hawk побывал над Украиной в районе линии разграничения Донбасса, направившись затем к Чёрному морю. Беспилотник успел облететь Болгарию, Грецию, а также крымское побережье.

Отметим, что американские разведчики БПЛА проверяют российские военные объекты и границы очень часто. Особенно интересуют Пентагон Крым, Балтийское море, Краснодарский край и сирийские базы РФ. Появляются близко к границе и бомбардировщики Boeing B-52H.

Министерство обороны попросило Вашингтон прекратить подобные операции, однако американская сторона отказалась. Отметим, что 28 марта акваторию Чёрного моря облетал ещё один самолёт разведки Lockheed ЕР-3Е Orion, специализирующийся на радиоэлектронике.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:54

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