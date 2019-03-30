Эксперты назвали причины закипания моторов новых авто в летнее время





Эксперты рассказали водителям, что от перегрева мотора страдают не только владельцы старых автомобилей, но и новых. По их словам, главное правило в этом вопросе – это качественный и системный уход за состоянием машины целиком, ведь проблемы редко связаны с одним конкретным фактором, а часто возникают из-за комплексных неполадок в работе транспортного средства. Для этого водителям советуют регулярно посещать СТО и другие центры обслуживания, а также самостоятельно заглядывать под капот и проверять исправность основных систем.В первую очередь отечественные эксперты рекомендую следить за уровнем антифриза. Его замену нужно осуществлять не реже одного раза в два года, а также необходимо доливать его в течении всего этого периода. Это связано с тем, что незадолго до перегрева двигателя система включает вентилятор, охлаждающий мотор до нужной температуры. Во время этого резкого перепада часть антифриза может испариться.Эксперты советуют обращать внимание и на состояние радиатора автомобиля, особенно это касается времени года, когда цветут тополя. Их пух способен полностью забить все соты этой части машины, что в скором времени может привести к закипанию двигателя.