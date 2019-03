Медики рассказали о главных симптомах нехватки витамина C

Нехватка витамина C – это распространенная проблема в современном обществе, рассказали медики. Несмотря на это, многие люди до сих пор не знают о главных симптомах этой проблемы. Они отмечают, витамин C имеет противовирусное, антигистаминное и противовоспалительное свойства, а также оказывает благоприятное влияние на работу всех клеток организма.По словам медиков, первое, на что следует обратить внимание, – это состояние десен и ротовой полости в целом. Постоянные боли, кровотечения, воспаления – это четкие сигналы о нехватки витамина C. Подобные вещества также положительно влияют на рост и густоту волос, поэтому в случае проблем с ними человеку стоит задуматься на эту тему. Еще один важный симптом нехватки подобных полезных компонентов – это частые кровотечения из носа, они происходят из-за повышения хрупкости капилляров.Нехватка витамина С в организме сказывается и на выработке коллагена. В таком случае у людей возникает проблемы с кожей: покраснения, шелушения, пятна. Чаще всего они заметны на лице, бедрах, ягодицах и предплечьях. Хрупкость капилляров приводит и к другой проблеме – из-за незначительного воздействия на кожу могут сразу возникать покраснения и синяки.