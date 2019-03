В США участники группы Her's погибли в автокатастрофе

Как пишет BBC, во время тура по США английские музыканты Her's попали в серьёзное ДТП и скончались. В Калифорнии группа должна была дать один из завершающих концернов, однако до Санта-Аны так и не добралась. В город из Финикса артисты решили отправиться на авто. Вместе с ними поехал менеджер. После лобового столкновения с пикапом машина загорелась.О кончине Одуна Ладинга и его партнёра Стивена Фицпатрика поклонникам сообщил лейбл Her's. Последний назвал молодую группу перспективной и любимой в Великобритании.Музыканты познакомились в Ливерпульском институте. После выпуска дебютного альбома в 2017-м группой начали интересоваться такие крупные издания, как The Guardian и BBC.