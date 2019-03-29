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В США участники группы Her's погибли в автокатастрофе

В США двое рок-музыкантов британской группы Her's погибли в автомобильной катастрофе. На пути в Санта-Ану не выжил также тур-менеджер артистов.
В США участники группы Her's погибли в автокатастрофе

Как пишет BBC, во время тура по США английские музыканты Her's попали в серьёзное ДТП и скончались. В Калифорнии группа должна была дать один из завершающих концернов, однако до Санта-Аны так и не добралась. В город из Финикса артисты решили отправиться на авто. Вместе с ними поехал менеджер. После лобового столкновения с пикапом машина загорелась.

О кончине Одуна Ладинга и его партнёра Стивена Фицпатрика поклонникам сообщил лейбл Her's. Последний назвал молодую группу перспективной и любимой в Великобритании.
В США участники группы Her's погибли в автокатастрофе

Музыканты познакомились в Ливерпульском институте. После выпуска дебютного альбома в 2017-м группой начали интересоваться такие крупные издания, как The Guardian и BBC.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:59

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