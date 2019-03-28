Подписчики в Insragram назвали наряд Полины Дибровой «колхозным»

Полина Диброва спросила у своих фолловеров, какой у них любимый цвет. Многодетная мать призналась, что она не может устоять перед сиреневым и фиолетовым. Жена Дмитрия Диброва рассказала, что она даже собственный автомобиль выбирала не по модели, а по тому, какого он был цвета.По поводу костюма, в котором она запечатлена на фото, Полина Диброва отметила, что она специально заказала ярко-голубой костюм для путешествия в Италию. Но в комментариях не все подписчики оценили выбор супруги журналиста. Одна из фолловеров написала, что считает «костюм неуместным в отпуске, так как наряд выглядит «колхозным» и больше подойдет для тренировок». Также нашлись и те, кто увидел в снимке мистический подтекст, так как фиолетовый цвет признан «цветом вдовы».Ранее супруга Дмитрия Диброва сообщила своим поклонникам о том, что они отправились в романтическое путешествие в Италию. Для отдыха звездная семья выбрала особенное место. Супруги остановились в деревушке, которая затеряна среди полей Тосканы.