Археологи обнаружили древнюю этрусскую гробницу на острове Корсика





Группа исследователей во главе с Франком Леандри (Franck Leandri) из Французского национального института превентивных археологических исследований обнаружили гробницу, принадлежащую древней этрусской цивилизации, на территории коммуны Алерии в восточной части острова Корсика.Могила, вырубленная в скале в большом римском некрополе, содержала керамические сосуды, напоминающие этрусские артефакты, найденные в Тоскане; предмет, который мог служить зеркалом, а также разрушенную мебель, лежащую на останках человека, возможно, являвшегося высокопоставленным чиновником. Рядом с гробницей археологи обнаружили кольцо с золотой печатью и изображением, предположительно, богини Афродиты.Франк Леандри отметил, что древнее захоронение может помочь ученым получить больше информации об упадке этрусских городов, захваченных Римом около 100 г. до н.э. По словам автора научной работы, помимо того, что находка является недостающим звеном, которое позволит исследователям обобщить знания об этрусских погребальных обрядах, она также подтверждает гипотезу о том, что до римского завоевания (в 259 г. до н.э.) Алерия была транзитным пунктом в Тирренском море, сочетая этрусские, карфагенские и фокейские интересы.