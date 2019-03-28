Елена Бушина раскритикована в Сети за вайн с участием собственного сына
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Бушина раскритикована в Сети за вайн с участием собственного сына. В новом ролике наследник блогера сыграл роль избалованного ребёнка-мажора, который издевался над девочкой из бедной семьи, но потом извинился за безобразное поведение.
Елена Бушина представила своим подписчикам в Instagram свой первый вайн, которым сама она невероятно гордится. В ролике, сюжет которого рассказывает о том, что добро живёт в душе каждого человека, в главной роли она сняла собственного сына. Марк Железняк предстал перед публикой избалованным ребёнком-мажором, который вместе с другом зашёл в супермаркет, и, не стесняясь, стал сметать с полок в тележку всё, что понравилось, высмеяв при этом маленькую девочку, присматривающуюся к цене обычной булочки.
В конце ролика видно, как мальчик задумался над своим поведением, за которое ему стало стыдно, и извинился перед девочкой, предложив ей взять себе те продукты, которые они с другом купили для себя.
Фолловеры оценили старания и идею Елены Бушиной, но в комментариях нашлись и те, кто решил, что наследник экс-участницы «Дома-2» слишком уж натурально сыграл ребёнка-мажора. Именно из-за этого девушку и её новый вайн раскритиковали в Сети, считая, что для взрослеющего Марка это совершенно привычное поведение.
Елена Бушина представила своим подписчикам в Instagram свой первый вайн, которым сама она невероятно гордится. В ролике, сюжет которого рассказывает о том, что добро живёт в душе каждого человека, в главной роли она сняла собственного сына. Марк Железняк предстал перед публикой избалованным ребёнком-мажором, который вместе с другом зашёл в супермаркет, и, не стесняясь, стал сметать с полок в тележку всё, что понравилось, высмеяв при этом маленькую девочку, присматривающуюся к цене обычной булочки.
В конце ролика видно, как мальчик задумался над своим поведением, за которое ему стало стыдно, и извинился перед девочкой, предложив ей взять себе те продукты, которые они с другом купили для себя.
Фолловеры оценили старания и идею Елены Бушиной, но в комментариях нашлись и те, кто решил, что наследник экс-участницы «Дома-2» слишком уж натурально сыграл ребёнка-мажора. Именно из-за этого девушку и её новый вайн раскритиковали в Сети, считая, что для взрослеющего Марка это совершенно привычное поведение.
ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 07:50