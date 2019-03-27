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Биотехнологии позволят современным людям дожить до тысячи лет

Биотехнологии позволят современным людям дожить до тысячи лет, считают учёные-футуристы. Для этого достаточно поддерживать здоровье организма на уровне 20-летнего человека.
Биотехнологии позволят современным людям дожить до тысячи лет

Учёные перечислили технологии будущего, которые позволят современным людям жить до тысячи лет. Активно развиваются и финансируются такие области науки, как биоинженерия, робототехника, регенеративная медицина и нанотехнологии. По некоторым данным, в 20 лет средняя смертность человека равна всего 0,001%. Продолжительность жизни может достичь тысячи лет, если постоянно поддерживать гомеостатическую способность молодого возраста.

Старение характеризуется тем, что в мышцах становится всё меньше кровеносных сосудов, а органы разрушаются. Гарвардская медшкола с помощью манипулирования геномом собирается справиться с данной проблемой. Старение мозга замедляют такие пищевые добавки, как аминокислоты.

К 2024 году их доля на мировом рынке может достичь 11 млрд долларов. Тем не менее, пессимистично настроенные учёные называют "биологическим потолком" возраст 120 лет, достигнутый самыми старыми долгожителями.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:00

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