Илья Яббаров потратил на сына за месяц четверть миллиона рублей





Илья Яббаров некоторое время после рождения сына ежедневно демонстрировал публике, что изменился в лучшую сторону, и теперь его интересует исключительно здоровье и благополучие наследника. Примерным отцом проектный ловелас оставался ровно до того момента, пока на «Доме-2» не заговорили об алиментах, требуемых Алёной Рапунцель.Буквально в один момент Илья Яббаров позабыл о том, как любит своего малыша, как они с ним похожи и вдруг главной темой для размышлений стало то, что об алиментах не может быть и речи как минимум года два, ведь заботливый отец за месяц потратил на сына четверть миллиона рублей.Об этом Яббаров заявил лично, добавив, что даже по решению суда, если таковое будет, он спокойно может отказаться выплачивать деньги в течение 24 месяцев, так как среднестатистическая сумма алиментов в России составляет порядка 10 тыс. рублей, а если разделить потраченные ним на сына 250 тыс., то как раз выйдет срок в 2 года.