Илья Яббаров утверждает, что Алена Савкина заблокировала его во всех соцсетях

«Это все вранье! Нет, не блокировала! А зачем? Вот видите, вот поэтому мне не хочется с ним даже разговаривать! Человек врет! Для чего это он врет? Нигде я его не заблокировала! Все также остается, как и есть..», - заявляет Рапунцель-младшая Ольге Орловой.



