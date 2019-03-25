Илья Яббаров утверждает, что Алена Савкина заблокировала его во всех соцсетях
Бывший возлюбленный Алены Савкиной (Рапунцель-младшей) – Илья Яббаров продолжает заявлять, что новоиспеченная мамочка заблокировала его во всех социальных сетях.
Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация о том, что Яббаров в очередной раз обманул руководство реалити-шоу «Дом-2».
В Сети появилась серия видеороликов, на которых запечатлено общение Ольги Орловой с Аленой Рапунцель-младшей. В разговоре телеведущая телестройки пытается узнать у длинноволосой красавицы, по какой причине она по-прежнему избегает общения с отцом своего ребенка.
Также Орлова добавляет, что на днях Яббаров ей сообщил о том, что якобы Савкина заблокировала его во всех социальных сетях. Нужно сказать, что подобные заявления очень удивили Алену. По словам молодой мамочки, Илья врет не только ведущим «Дома-2», но и ей, и именно поэтому она избегает с ним общения.
Правда, ведущая «Дома-2» не поверила словам Алены и решила переспросить у новоявленной мамочки, может ли быть такое, что она Яббарова просто уже разблокировала, но ранее Илья все-таки находился у нее в «черном списке». Впрочем, Савкина принялась настаивать на том, что такого не было и экс-избранник «нагло врет».
Несколько часов назад в социальных сетях появилась информация о том, что Яббаров в очередной раз обманул руководство реалити-шоу «Дом-2».
В Сети появилась серия видеороликов, на которых запечатлено общение Ольги Орловой с Аленой Рапунцель-младшей. В разговоре телеведущая телестройки пытается узнать у длинноволосой красавицы, по какой причине она по-прежнему избегает общения с отцом своего ребенка.
Также Орлова добавляет, что на днях Яббаров ей сообщил о том, что якобы Савкина заблокировала его во всех социальных сетях. Нужно сказать, что подобные заявления очень удивили Алену. По словам молодой мамочки, Илья врет не только ведущим «Дома-2», но и ей, и именно поэтому она избегает с ним общения.
«Это все вранье! Нет, не блокировала! А зачем? Вот видите, вот поэтому мне не хочется с ним даже разговаривать! Человек врет! Для чего это он врет? Нигде я его не заблокировала! Все также остается, как и есть..», - заявляет Рапунцель-младшая Ольге Орловой.
Правда, ведущая «Дома-2» не поверила словам Алены и решила переспросить у новоявленной мамочки, может ли быть такое, что она Яббарова просто уже разблокировала, но ранее Илья все-таки находился у нее в «черном списке». Впрочем, Савкина принялась настаивать на том, что такого не было и экс-избранник «нагло врет».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:24