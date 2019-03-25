«Hyundai Elantra и УАЗ Патриот»: Названы главные новинки авторынка РФ в марте

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Заплатив такую сумму денег, покупатель получит машину, оснащённую кондиционером, системой пассивной безопасности с двумя или шестью (в зависимости от комплектации) подушками, аудиосистемой, круиз-контролем, электростеклоподъёмниками, датчиками парковки и прочими современными автомобильными «фишками». В гамме двигателей доступны бензоагрегаты на 1,6 и 2 литра, которые обеспечивают седанам мощность в 128 и 149 «лошадей» соответственно, а пару в работе двигателям составляет либо МКПП, либо АКПП – обе 6-ступенчатые.Другая видная новинка авторынка РФ в этом месяце – компактный внедорожникпо цене, стартующей от отметки в 2,32 миллиона рублей. Переднеприводная модель поставляется с 2-литровым «атмосферником» на 150 лошадиных сил, функционирующим в тандеме с вариатором. Помимо этого, в продаже имеется и гибрид, который состоит из 2-литрового двигателя на 146 л/с и электромотора, выдающего мощность в 80 «лошадок».Третья автоновинка – компактный «паркетник»новой генерации по цене 1,18 миллиона рублей и выше. Моторная линейка машины состоит из 1,6-литрового атмосферного агрегата мощностью в 117 лошадиных сил и 1,4-литрового турбодвигателя с отдачей в 140 л/с – они могут работать в паре как с 5-диапазонной «механикой», так и с 6-ступенчатым «автоматом».Уже появился в продаже на территории РФ и седаночередного поколения, поставляющийся лишь в одной модификации – с 1,6-литровым мотором в сочетании с 6-ступенчатой МКПП или вариатором.Среди ещё одной автомобильной новинки уходящего марта числитсяв спецверсии Life Style, вышедший тиражом всего в 300 единиц. Отличие машины от иных модификаций заключается, помимо прочего, в яркой расцветке кузова и ином рисунке легкосплавных колёсных дисков. Каждый автомобиль получил ценник в 894 тысячи рублей.Замыкает рейтинг новинок «мартовского» авторынка РФ дизельный вариант флагманского кроссовера– цены на него стартуют от суммы в 5 миллионов рублей. Модель получила 3-литровый турбодизель мощностью 249 «лошадок» и 700 Нм крутящего момента. Такая силовая установка обеспечивает машине разгон до первой «сотни» километров за 7 секунд, а её скоростной максимум составляет значение 225 км/ч.