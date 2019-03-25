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Ученые: Химикаты в домашней пыли вызывают ожирение у детей

Химические элементы в домашней пыли влияют на развитие жировых клеток в организме с дальнейшим их увеличением у детей относительно их возраста. Об этом заявили ученые из США.
Ученые: Химикаты в домашней пыли вызывают ожирение у детей

По словам исследователя Кристофера Кассотиса из Николасской школы окружающей среды Университета Дьюка в Северной Каролине, для их рабочей группы это первая научная работа, в ходе которой удалось изучить связи между воздействием химикатов в помещении и здоровьем детей, которые там живут.

Предыдущие исследования продемонстрировали, что из-за влияния такого рода в крови могут скапливаться триглицериды с последующим увеличением жировых клеток в организме подопытных животных. В последнем эксперименте Кассотис и его коллеги изучили воздействие химических элементов, находящихся в домашней пыли, образцы которой испытали для их способности воздействия в модели клетки.

Выяснилось, что малая концентрация пыли могла спровоцировать рост уровня пролиферации жировой клетки прекурсора. Ученые смогли обнаружить, что две трети образцов стимулировали распространение таких микроорганизмов, а 50% - пролиферацию клеток на 100 микрограммах, что в 1000 раз ниже тех показателей, которые дети потребляют каждый день.

Далее ученые измерили сотню разных химических элементов в пыли и выявили взаимосвязь между степенью развития клеток и их концентрацией. Так, почти 70 веществ обладали положительной связью с прогрессом опасных структур, что свидетельствует о причине появления вирусов от наличия пыли в доме людей.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:53

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