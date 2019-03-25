Ученые: Химикаты в домашней пыли вызывают ожирение у детей





По словам исследователя Кристофера Кассотиса из Николасской школы окружающей среды Университета Дьюка в Северной Каролине, для их рабочей группы это первая научная работа, в ходе которой удалось изучить связи между воздействием химикатов в помещении и здоровьем детей, которые там живут.Предыдущие исследования продемонстрировали, что из-за влияния такого рода в крови могут скапливаться триглицериды с последующим увеличением жировых клеток в организме подопытных животных. В последнем эксперименте Кассотис и его коллеги изучили воздействие химических элементов, находящихся в домашней пыли, образцы которой испытали для их способности воздействия в модели клетки.Выяснилось, что малая концентрация пыли могла спровоцировать рост уровня пролиферации жировой клетки прекурсора. Ученые смогли обнаружить, что две трети образцов стимулировали распространение таких микроорганизмов, а 50% - пролиферацию клеток на 100 микрограммах, что в 1000 раз ниже тех показателей, которые дети потребляют каждый день.Далее ученые измерили сотню разных химических элементов в пыли и выявили взаимосвязь между степенью развития клеток и их концентрацией. Так, почти 70 веществ обладали положительной связью с прогрессом опасных структур, что свидетельствует о причине появления вирусов от наличия пыли в доме людей.