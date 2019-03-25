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Дмитрий Тарасов продолжает обвинять в своих долгах по алиментам бухгалтера «Локомотива»

Бывший супруг новоявленной российской артистки Ольги Бузовой – 32-летний мастер спорта Российской Федерации Дмитрий Тарасов по-прежнему винит в своей задолженности по алиментам бухгалтеров футбольного клуба «Локомотив».
Дмитрий Тарасов продолжает обвинять в своих долгах по алиментам бухгалтера «Локомотива»

По словам адвоката первой супруги футболиста Сергея Жорина, Тарасов продолжает делать все возможное для того, чтобы уменьшить сумму долга.

На днях в интернете появилось очередное интервью с юристом Оксаны Пономаренко, в котором защитник признался, что история с неуплатой алиментов до сих пор так и не была до конца разрешена.

По словам Сергея Жорина, несмотря на то, что Тарасов зарабатывает в год 180 миллионов рублей, он пытается затормозить процесс выплаты долга своей экс-супруге и старшей наследнице. На сегодняшний день все свои проблемы Дмитрий отчаянно старается переложить на экономистов «Локомотива».
Дмитрий Тарасов продолжает обвинять в своих долгах по алиментам бухгалтера «Локомотива»

Оказывается, что Тарасов якобы доверил ежемесячный перевод алиментов старшей дочери бухгалтерам футбольного клуба, однако они все перепутали, поэтому именно они должны ответить.

На последнем слушании Дмитрий даже предоставил в суде доказательства, однако решение осталось неизменным, пишет StarHit. Также журналистам удалось выяснить, что адвокату Пономаренко уже даже пришлось пригрозить Тарасову неустойкой в размере 8 миллионов рублей.

К слову, на данный момент сложно сказать, когда Дмитрий все-таки решит отдать экс-жене все долги, однако многочисленные фолловеры уверены, что Тарасов не выплачивает дочери алименты только из-за того, что у него появилась новая семья и еще один ребенок.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:39

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