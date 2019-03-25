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В Китае испытали водородный пассажирский самолет Lingque-H

В Китае испытали водородный пассажирский самолет версии Lingque-H. Дистанционно управляемый летательный аппарат совершил 10 вылетов.
В Китае испытали водородный пассажирский самолет Lingque-H

В качестве топлива аппаратом используются водородные топливные элементы, которые по эффективности намного превышают традиционные аккумуляторные батареи. Во время испытаний специалистами была проверена работа бортовой системы управления. По словам производителя, новые электрические летательные аппараты Lingque-H обладают большой продолжительностью полёта. Размах крыла воздушного судна составляет 6 метров. Кроме водородных топливных элементов имеет место мощная литий-ионная аккумуляторная батарея, компенсирующая скачки расходуемой мощности. Новинка собиралась около 5 месяцев.

Самолет Lingque-H испытали в двух модификациях. Вариации получили убирающееся и фиксированное шасси, V-образное и T-образное хвостовое оперение. Проведённые испытания признали успешными.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:04

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