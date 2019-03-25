Вера Брежнева показала в Сети снимок в 16-летнем возрасте до уколов красоты

Певица предложила сравнить снимки её внешности в 33 года, а также в юном возрасте. В данном случае разница составляет свыше 15 лет. Знаменитость, комментируя данное фото, заметила, что ещё не успела прибегнуть к современной косметологии и пластическим операциям. Певица только пользовалась услугами профессионала, советовавшего, как улучшить кожу, придать волосам больше блеска, а также здоровья.Вера Брежнева также обратила внимание на свой нос, отметив, что из фото видно, что она не прибегала к помощи пластических хирургов. Её орган обоняния остался прежним. Знаменитость заявила, что делала лазерную коррекцию зрения, так как устала носить очки, а также считала их некрасивым аксессуаром.