Британские учёные открыли ген богатства





По словам научных деятелей, гены влияют на формирование так называемой успешной личности, независимо от социального класса людей. В данном случае на развитие в современном мире успешной личности имеет влияние определённый генетический код, за счёт которого у человека лучше развивается интеллект. Такие люди обладают более здоровым сердцем, хорошими мышцами, сильным иммунитетом.Между тем, исследователи установили, что население с «геном богатства» не превозносит себя выше остальных, а также не чувствуют себя более успешней и счастливей по сравнению с прочими людьми, несмотря на все достижения.