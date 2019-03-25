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Британские учёные открыли ген богатства

Британские исследователи Центра когнитивного старения открыли ген богатства. По их данным, люди с доходом более 100 000 фунтов стерлингов отличаются на генном уровне от населения со средним, а также низким уровнем заработка.
Британские учёные открыли ген богатства

По словам научных деятелей, гены влияют на формирование так называемой успешной личности, независимо от социального класса людей. В данном случае на развитие в современном мире успешной личности имеет влияние определённый генетический код, за счёт которого у человека лучше развивается интеллект. Такие люди обладают более здоровым сердцем, хорошими мышцами, сильным иммунитетом.

Между тем, исследователи установили, что население с «геном богатства» не превозносит себя выше остальных, а также не чувствуют себя более успешней и счастливей по сравнению с прочими людьми, несмотря на все достижения.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:42

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