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В смартфоне ZTE Axon V реализовали альтернативу «челкам» и «дыркам» в экране

В ZTE реализовали альтернативный вариант смартфона с неподвижной боковой платформой для датчиков селфи-камеры. Модель получила наименование Axon V. Специалисты учитывали тенденцию по увеличению выпуска безрамочных гаджетов.
В смартфоне ZTE Axon V реализовали альтернативу «челкам» и «дыркам» в экране

Крупные производители идут по пути увеличения полезной площади дисплея на фронтальной стороне, это помогает избавиться от вырезов и «дырок». Вместе с тем указывается на не самый надежный путь решения проблемы, им являются выдвижные элементы. ZTE предложила отдельный сегмент, находящийся в боковой части корпуса, вверху справа. Он является монолитной составляющей, это позволило отвести всю переднюю панель под безрамочный дисплей. Компания создала концептуальный прототип, назвав его ZTE Axon V. Нет информации относительно того, начнётся ли массовое производство смартфона с альтернативным расположением фронтальной камеры.

Если проект доведут до его коммерческой реализации, гаджет должен получить «кинематографический» экран при соотношении сторон 21:9 и диагональю 6,8 дюйма. Дисплей изготовят по OLED-технологии.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 02:11

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