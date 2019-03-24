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Представитель МИД РФ Мария Захарова: Запад скрывает правду о ситуации в Крыму

Мария Захарова, являющаяся официальным представителем МИД РФ, заявила, что Запад всячески скрывает правду касательно ситуации в Крыму. Об этом она написала в Facebook.
Представитель МИД РФ Мария Захарова: Запад скрывает правду о ситуации в Крыму

По заявлению Захаровой, политика Запада в данном вопросе основана на том, что Европа и Соединённые Штаты боятся признать полуостров российским. Как передаёт новостное издание «Слово и Дело», Мария Захарова данным сообщением ответила на слова Майкла Помпео, являющегося госсекретарём США. Он заявлял, что ситуация, касающаяся признания крымского полуострова российской территорией, не схожа с признанием Голанских высот израильской землей.

Дональд Трамп раньше сообщал, что США планирует признать Голанские высоты непосредственно территорией Израиля, хотя данную землю захватили в 1967 году во время шестидневной войны.



 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:59

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