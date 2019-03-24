АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы преимущества нового смартфона
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Представлен работающий без SIM-карты смартфон Volk One

Производитель Volk Wireless представил смартфон Volk One. Особенность устройства в том, что у него бесплатное безлимитное подключение к интернету без подключения к сотовым операторам связи.
Представлен работающий без SIM-карты смартфон Volk One

Смартфон подключается к особой сети Volk Fi, также выступающей беспроводной зарядной станцией стандарта Qi. Точка доступа подключается к сети с помощью Ethernet или Wi-Fi, а Volk One уже к ним. Задумкой разработчиков было дать возможность бесплатно звонить и отправлять SMS без подключения к сотовым операторам. Объем трафика будет доступен тот, которым он поделился с другими, а больше этого лимита доллар за ГБ. Совершать звонки можно и клиентам других операторов. Volk One подключится на расстоянии нескольких километров. На случай, если ни одного такого устройства поблизости не обнаружено, поддерживаются и SIM-карты.

Внешне девайс выглядит вполне стандартно. Он имеет дисплей AMOLED, размер которого 6,2 дюйма, а разрешение 2280х1080 точек и две камеры на 16 мегапикселей. Работает Volk One на основе Qualcomm Snapdragon 845. Объем ОЗУ составляет 4 ГБ, а флеш-память 64/256 ГБ. Емкость батареи 3700 мАч. Для связи используется диапазон частот, на который еще нет лицензии. Известно, что смартфон Volk One попадет на мировой рынок в декабре этого года, а его стоимость составит от 394 до 949 долларов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 19:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали, как можно
Анна Герман после ДТП не смогла
Ателье Wheelsandmore представило особый
Специалисты составили ТОП недостатков
Россия ответит на угрозу американских
Отец Юлии Началовой обвинил в
Американский ученый Аарон Клаузет
На АвтоВАЗе назвали основных
Представлен работающий без SIM-карты
Станислав Садальский считает Максима
Представитель МИД РФ Мария Захарова:
Ученые рассказали об опасности
Мария Порошина с кольцом на безымянном
В Сети представлен предположительный
Владимир Ефимов рассказал о
Очевидцы катастрофы лайнера MH17 видели
Представлен ТОП-7 самых надежных
Гоша Куценко признался, что дал
В галактике Млечный обнаружили
Электрокар Porsche Taycan готовят к
Алина Загитова впервые упала во время
Дочь Нурсултана Назарбаева назвала
Под Санкт-Петербургом семь человек
Ксения Собчак подтвердила, что строит
Светлана Лобода показала эротический
Ученые: Недалеко от Земли рождается
В летевший из Казани в Сочи самолет
Звезда «Девчат» 83-летняя Светлана
В Санкт-Петербурге 11-летний мальчик
В Сети появились первые кадры ухода
Просмотреть все новости