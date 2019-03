Представлен работающий без SIM-карты смартфон Volk One

Смартфон подключается к особой сети Volk Fi, также выступающей беспроводной зарядной станцией стандарта Qi. Точка доступа подключается к сети с помощью Ethernet или Wi-Fi, а Volk One уже к ним. Задумкой разработчиков было дать возможность бесплатно звонить и отправлять SMS без подключения к сотовым операторам. Объем трафика будет доступен тот, которым он поделился с другими, а больше этого лимита доллар за ГБ. Совершать звонки можно и клиентам других операторов. Volk One подключится на расстоянии нескольких километров. На случай, если ни одного такого устройства поблизости не обнаружено, поддерживаются и SIM-карты.Внешне девайс выглядит вполне стандартно. Он имеет дисплей AMOLED, размер которого 6,2 дюйма, а разрешение 2280х1080 точек и две камеры на 16 мегапикселей. Работает Volk One на основе Qualcomm Snapdragon 845. Объем ОЗУ составляет 4 ГБ, а флеш-память 64/256 ГБ. Емкость батареи 3700 мАч. Для связи используется диапазон частот, на который еще нет лицензии. Известно, что смартфон Volk One попадет на мировой рынок в декабре этого года, а его стоимость составит от 394 до 949 долларов.