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В Сети представлен предположительный тизер Google Pixel 4 XL

В Сети появилось изображение, как утверждают источники, нового смартфона Pixel 4 XL от американского IT-гиганта Google. Тизер посвящен экрану флагмана и указывает на установку в нем OLED-панели, поддерживающей расширенный HDR-диапазон.
В Сети представлен предположительный тизер Google Pixel 4 XL

Производитель обещает высокую плотность пикселей на дюйм. По данному показателю смартфон четвертого поколения должен превосходить другие Android-устройства. На экране Pixel 4 XL заметен овальный вырез, расположенный в верхнем углу справа. Он предназначен для селфи-камеры с двумя датчиками. Выше и ниже OLED-дисплея находятся выемки для пары фронтальных стереодинамиков. В базовом варианте аппарата ожидается появление круглого отверстия для одиночной камеры.

Судя по появляющимся в Сети изображениям, смартфон от Google по дизайну будет схож с Galaxy S10+ от Samsung. Об этом свидетельствует и последний тизер американской IT-компании.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:16

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