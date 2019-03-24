В Сети представлен предположительный тизер Google Pixel 4 XL
В Сети появилось изображение, как утверждают источники, нового смартфона Pixel 4 XL от американского IT-гиганта Google. Тизер посвящен экрану флагмана и указывает на установку в нем OLED-панели, поддерживающей расширенный HDR-диапазон.
Производитель обещает высокую плотность пикселей на дюйм. По данному показателю смартфон четвертого поколения должен превосходить другие Android-устройства. На экране Pixel 4 XL заметен овальный вырез, расположенный в верхнем углу справа. Он предназначен для селфи-камеры с двумя датчиками. Выше и ниже OLED-дисплея находятся выемки для пары фронтальных стереодинамиков. В базовом варианте аппарата ожидается появление круглого отверстия для одиночной камеры.
Судя по появляющимся в Сети изображениям, смартфон от Google по дизайну будет схож с Galaxy S10+ от Samsung. Об этом свидетельствует и последний тизер американской IT-компании.
Производитель обещает высокую плотность пикселей на дюйм. По данному показателю смартфон четвертого поколения должен превосходить другие Android-устройства. На экране Pixel 4 XL заметен овальный вырез, расположенный в верхнем углу справа. Он предназначен для селфи-камеры с двумя датчиками. Выше и ниже OLED-дисплея находятся выемки для пары фронтальных стереодинамиков. В базовом варианте аппарата ожидается появление круглого отверстия для одиночной камеры.
Судя по появляющимся в Сети изображениям, смартфон от Google по дизайну будет схож с Galaxy S10+ от Samsung. Об этом свидетельствует и последний тизер американской IT-компании.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:16