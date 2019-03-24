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Гоша Куценко признался, что дал пощечину Марине Доможировой

Российский актер Гоша Куценко на своей странице в Instagram выложил видеозапись, где делится подробностями со съемок. Он признался, что однажды дал пощечину актрисе Марине Доможировой.
Гоша Куценко признался, что дал пощечину Марине Доможировой

В одной из социальных сетей Гоша Куценко рассказал своим подписчикам о подробностях актерской карьеры. Он даже показал, что творится во время съемок кино.

Со звездой отечественного кинематографа приходится непросто его коллегам. Например, во время очередного дубля, Гоша Куценко не рассчитал силы и сильно ударил по лицу свою партнершу по фильму Марину Доможирову. Она отмечает, что после такой пощечины даже болела челюсть.

Впрочем, это не первый раз, когда ей «хорошо» достается от своих сценических партнеров. Однажды от сильного удара Александра Лыкова девушка потеряла сознание.

Сам Куценко говорит, что ему часто приходится бить напарниц. Тяжело пришлось и одной из коллег по фильму «Мама, не горюй» Олесе Судзиловской.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:37

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