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Под Санкт-Петербургом семь человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками

В Павловске под Санкт-Петербургом утром 24 марта произошло столкновение двух маршруток с пассажирами. В ДТП пострадали семь человек, всем им оказана необходимая помощь.
Под Санкт-Петербургом семь человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками

Автоавария, как уточнили представители УГИБДД Ленобласти, случилась на улице Александра Матросова около 07:50. Автобус «ПАЗ», следующий по маршруту №363, по неустановленным пока причинам, выехал на встречную полосу и столкнулся с транспортным средством, курсирующим тем же рейсом.

В салоне маршруток в момент аварии находились пассажиры - семь из них травмированы. Медики оценивают состояние пострадавших как средне тяжелое. По данным некоторых новостных источников, ссылающихся на работников скорой помощи, ушибы и ссадины получили 11 человек. Информация об аварии уточняется. Детали ДТП, случившееся под Санкт-Петербургом, расследуют правоохранители.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:50

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