Под Санкт-Петербургом семь человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками





Автоавария, как уточнили представители УГИБДД Ленобласти, случилась на улице Александра Матросова около 07:50. Автобус «ПАЗ», следующий по маршруту №363, по неустановленным пока причинам, выехал на встречную полосу и столкнулся с транспортным средством, курсирующим тем же рейсом.В салоне маршруток в момент аварии находились пассажиры - семь из них травмированы. Медики оценивают состояние пострадавших как средне тяжелое. По данным некоторых новостных источников, ссылающихся на работников скорой помощи, ушибы и ссадины получили 11 человек. Информация об аварии уточняется. Детали ДТП, случившееся под Санкт-Петербургом, расследуют правоохранители.