Ученые обнаружили мастер-ген регенерации в клетках человека
В США ученые обнаружили, что мастер-ген, отвечающий за регенерацию частей тела у кишечных турбеллярий, содержится и в геноме человека. Различия заключается в наличии других рефлекторных механизмов экспрессии белков под действием гена Egr.
Процесс регенерации происходит у некоторых представителей земной фауны, они могут заменять любую недостающую часть своего тела. У человека данный процесс отмечен на крайне ограниченном уровне. Вместе с тем, сравнение ДНК людей и кишечных турбеллярий определило совпадение большинства генных структур. Они обладают способностью восстанавливать части тела. Ученые указывают на взаимосвязи между геном Egr (Early Growth Response) с остальным геномом. Специалисты понизили активность структуры Egr, кодирующей транскрипционный фактор (белок, влияющий на экспрессию других генов). Произошел спад активности, это отразилось на работе белкового соединения, регенерации не последовало.
Ученые заявляют, что у людей подобный ген активизируется в ответ на химические и механические стрессовые ситуации. Восстановление частей тела невозможно из-за других регуляторных механизмов, воздействующих на экспрессию белков под действием гена Egr, отмечают исследователи.
Процесс регенерации происходит у некоторых представителей земной фауны, они могут заменять любую недостающую часть своего тела. У человека данный процесс отмечен на крайне ограниченном уровне. Вместе с тем, сравнение ДНК людей и кишечных турбеллярий определило совпадение большинства генных структур. Они обладают способностью восстанавливать части тела. Ученые указывают на взаимосвязи между геном Egr (Early Growth Response) с остальным геномом. Специалисты понизили активность структуры Egr, кодирующей транскрипционный фактор (белок, влияющий на экспрессию других генов). Произошел спад активности, это отразилось на работе белкового соединения, регенерации не последовало.
Ученые заявляют, что у людей подобный ген активизируется в ответ на химические и механические стрессовые ситуации. Восстановление частей тела невозможно из-за других регуляторных механизмов, воздействующих на экспрессию белков под действием гена Egr, отмечают исследователи.
Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 13:52