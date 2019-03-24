Ученые обнаружили мастер-ген регенерации в клетках человека





Процесс регенерации происходит у некоторых представителей земной фауны, они могут заменять любую недостающую часть своего тела. У человека данный процесс отмечен на крайне ограниченном уровне. Вместе с тем, сравнение ДНК людей и кишечных турбеллярий определило совпадение большинства генных структур. Они обладают способностью восстанавливать части тела. Ученые указывают на взаимосвязи между геном Egr (Early Growth Response) с остальным геномом. Специалисты понизили активность структуры Egr, кодирующей транскрипционный фактор (белок, влияющий на экспрессию других генов). Произошел спад активности, это отразилось на работе белкового соединения, регенерации не последовало.Ученые заявляют, что у людей подобный ген активизируется в ответ на химические и механические стрессовые ситуации. Восстановление частей тела невозможно из-за других регуляторных механизмов, воздействующих на экспрессию белков под действием гена Egr, отмечают исследователи.