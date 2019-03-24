Ученые назвали ТОП-5 ощущающих магнитное поле Земли существ
Ученые после недавних исследований решили назвать живых существ, которые способны ощущать изменения магнитного поля Земли. Специалисты подчеркивают, данная способность присуща и человеку.
Люди
На прошлой неделе исследователи из Калифорнийского технологического института объявили, что, по их мнению, люди способны воспринимать магнитное поле Земли. Эта способность известна как магниторецепция. В эксперименте мозг участников был описан как «волнующийся», когда магнитное поле было неожиданно изменено.
Собаки
После наблюдения за 37 породами собак в течение двухлетнего периода чешские и немецкие ученые пришли к выводу, что собаки находятся в соответствии с магнитным полем Земли. Они изучили в общей сложности 1893 дефекации и 5582 мочеиспускания, записывая ориентацию позвоночника собаки с помощью компаса. Специалисты так и не нашли объяснения, почему собаки облегчаются в положении с направлением север-юг.
Плодовые мошки
Проверяя геном плодовой мухи, некоторые китайские ученые обнаружили сгустки белков, которые, по их мнению, работают как магнитный датчик . Предполагается, что эти скопления, известные как криптохромы и встречающиеся у многих видов, могут использовать квантовые эффекты для усиления магнитного поля в сигналах, читаемых мозгом животных.
Омары
Среди ракообразных омары уникальны благодаря своей большой, скоординированной миграции, где они часто ходят по одной линии до 50 существ. После серии экспериментов в круглом резервуаре для воды, снабженном магнитными катушками, ученые пришли к выводу, что их ориентация частично основана на магнитном поле Земли.
Кроты
Кроты имеют плохое зрение и проводят большую часть своих дней, строя и разбегаясь по сложным сетям подземных туннелей. Они могут положиться на запах при коротких путешествиях, но исследователи из университетов Тель-Авива и Женевы обнаружили, что существа используют магнитное поле Земли во время длительных маршрутов.
Люди
На прошлой неделе исследователи из Калифорнийского технологического института объявили, что, по их мнению, люди способны воспринимать магнитное поле Земли. Эта способность известна как магниторецепция. В эксперименте мозг участников был описан как «волнующийся», когда магнитное поле было неожиданно изменено.
Собаки
После наблюдения за 37 породами собак в течение двухлетнего периода чешские и немецкие ученые пришли к выводу, что собаки находятся в соответствии с магнитным полем Земли. Они изучили в общей сложности 1893 дефекации и 5582 мочеиспускания, записывая ориентацию позвоночника собаки с помощью компаса. Специалисты так и не нашли объяснения, почему собаки облегчаются в положении с направлением север-юг.
Плодовые мошки
Проверяя геном плодовой мухи, некоторые китайские ученые обнаружили сгустки белков, которые, по их мнению, работают как магнитный датчик . Предполагается, что эти скопления, известные как криптохромы и встречающиеся у многих видов, могут использовать квантовые эффекты для усиления магнитного поля в сигналах, читаемых мозгом животных.
Омары
Среди ракообразных омары уникальны благодаря своей большой, скоординированной миграции, где они часто ходят по одной линии до 50 существ. После серии экспериментов в круглом резервуаре для воды, снабженном магнитными катушками, ученые пришли к выводу, что их ориентация частично основана на магнитном поле Земли.
Кроты
Кроты имеют плохое зрение и проводят большую часть своих дней, строя и разбегаясь по сложным сетям подземных туннелей. Они могут положиться на запах при коротких путешествиях, но исследователи из университетов Тель-Авива и Женевы обнаружили, что существа используют магнитное поле Земли во время длительных маршрутов.
Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:30