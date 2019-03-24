АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы преимущества нового смартфона
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Ученые назвали ТОП-5 ощущающих магнитное поле Земли существ

Ученые после недавних исследований решили назвать живых существ, которые способны ощущать изменения магнитного поля Земли. Специалисты подчеркивают, данная способность присуща и человеку.

Люди
Ученые назвали ТОП-5 ощущающих магнитное поле Земли существ

На прошлой неделе исследователи из Калифорнийского технологического института объявили, что, по их мнению, люди способны воспринимать магнитное поле Земли. Эта способность известна как магниторецепция. В эксперименте мозг участников был описан как «волнующийся», когда магнитное поле было неожиданно изменено.

Собаки
Ученые назвали ТОП-5 ощущающих магнитное поле Земли существ

После наблюдения за 37 породами собак в течение двухлетнего периода чешские и немецкие ученые пришли к выводу, что собаки находятся в соответствии с магнитным полем Земли. Они изучили в общей сложности 1893 дефекации и 5582 мочеиспускания, записывая ориентацию позвоночника собаки с помощью компаса. Специалисты так и не нашли объяснения, почему собаки облегчаются в положении с направлением север-юг.

Плодовые мошки
Ученые назвали ТОП-5 ощущающих магнитное поле Земли существ

Проверяя геном плодовой мухи, некоторые китайские ученые обнаружили сгустки белков, которые, по их мнению, работают как магнитный датчик . Предполагается, что эти скопления, известные как криптохромы и встречающиеся у многих видов, могут использовать квантовые эффекты для усиления магнитного поля в сигналах, читаемых мозгом животных.

Омары
Ученые назвали ТОП-5 ощущающих магнитное поле Земли существ

Среди ракообразных омары уникальны благодаря своей большой, скоординированной миграции, где они часто ходят по одной линии до 50 существ. После серии экспериментов в круглом резервуаре для воды, снабженном магнитными катушками, ученые пришли к выводу, что их ориентация частично основана на магнитном поле Земли.

Кроты
Ученые назвали ТОП-5 ощущающих магнитное поле Земли существ

Кроты имеют плохое зрение и проводят большую часть своих дней, строя и разбегаясь по сложным сетям подземных туннелей. Они могут положиться на запах при коротких путешествиях, но исследователи из университетов Тель-Авива и Женевы обнаружили, что существа используют магнитное поле Земли во время длительных маршрутов.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 11:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В ТОП-5 подержанных авто по цене LADA
Меган Маркл и принц Гарри потратили на
Ольга Рапунцель уверена, что Дмитрий
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы
Ученые приблизились к разгадке тайны
Стаса Костюшкина с Солнцем на ладони
В горах Косово обнаружили трансформатор
Илон Маск готовит новую систему для
"Вернул 25 квартир в Астрахани":
Ученые создали миниатюрный
Битва "яблочных": Эксперты сравнили
Марат Башаров проживает вместе с
Ученые: Любители BDSM чаще сторонников
Юлия Ковальчук рассказала о любви к
В центре Москвы трое неизвестных избили
«Оргазм души»: Эвелина Бледанс
Ученые назвали ТОП-5 ощущающих
Ученые объяснили возникновение во
Исследование: Большинство операций с
Алла Пугачева в день рождения
Флагман OnePlus 7 показали со всех
Звезда «Голоса» Светлана Феодулова и ее
Дочерний бренд Volkswagen Jetta
Виктория Лопырева опубликовала
Китайские учёные разработали
Названы три признака использования в
Ольга Кормухина рассказала о своем
В Соединённых Штатах с ужасом
В Сети представили дизайн компактного и
Пошуметь и устроить громкие овации: The
Просмотреть все новости