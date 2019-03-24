Ученые назвали ТОП-5 ощущающих магнитное поле Земли существ





На прошлой неделе исследователи из Калифорнийского технологического института объявили, что, по их мнению, люди способны воспринимать магнитное поле Земли. Эта способность известна как магниторецепция. В эксперименте мозг участников был описан как «волнующийся», когда магнитное поле было неожиданно изменено.После наблюдения за 37 породами собак в течение двухлетнего периода чешские и немецкие ученые пришли к выводу, что собаки находятся в соответствии с магнитным полем Земли. Они изучили в общей сложности 1893 дефекации и 5582 мочеиспускания, записывая ориентацию позвоночника собаки с помощью компаса. Специалисты так и не нашли объяснения, почему собаки облегчаются в положении с направлением север-юг.Проверяя геном плодовой мухи, некоторые китайские ученые обнаружили сгустки белков, которые, по их мнению, работают как магнитный датчик . Предполагается, что эти скопления, известные как криптохромы и встречающиеся у многих видов, могут использовать квантовые эффекты для усиления магнитного поля в сигналах, читаемых мозгом животных.Среди ракообразных омары уникальны благодаря своей большой, скоординированной миграции, где они часто ходят по одной линии до 50 существ. После серии экспериментов в круглом резервуаре для воды, снабженном магнитными катушками, ученые пришли к выводу, что их ориентация частично основана на магнитном поле Земли.Кроты имеют плохое зрение и проводят большую часть своих дней, строя и разбегаясь по сложным сетям подземных туннелей. Они могут положиться на запах при коротких путешествиях, но исследователи из университетов Тель-Авива и Женевы обнаружили, что существа используют магнитное поле Земли во время длительных маршрутов.