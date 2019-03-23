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В Тамбовской области молодой парень выпал из окна 5 этажа

В городе Мичуринске, Тамбовская область, молодой парень выпал из окна 5 этажа многоквартирного дома. Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
В Тамбовской области молодой парень выпал из окна 5 этажа

Несчастный случай имел место днем 22 марта. 22-летний житель Мичуринска выпал из окна своей квартиры, расположенной на 5 этаже дома. Пострадавший госпитализирован, медики оценивают его состояние как стабильное, сейчас его жизни ничего не угрожает. Другие подробности о самочувствии молодого человека не сообщаются.

Правоохранители уже успели опросить соседей пострадавшего. Оказывается, в день происшествия должны были состояться похороны одного из близких родственников этого молодого парня. Они отмечают, после падения с высоты он остался жив, но потерял сознание и просто лежал на асфальте.

Сейчас правоохранительные органы Мичуринска проводят проверку обстоятельств происшествия. На данный момент неизвестны все подробности этого инцидента, который мог оказаться смертельным для 22-летнего жителя города. Соседи пострадавшего отмечают, необходимо узнать, что в этот момент происходило в самой квартире молодого парня.



 
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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:03

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