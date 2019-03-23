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В Нижегородской области голую девушку жильцы пытались одеть всем двором

В Нижегородской области в городе Дзежинске молодая девушка вышла голой на улицу, чем шокировала живущих в одной из многоэтажек людей. Нарушительницу порядка пытались одеть не только весь двор, но и полиция.
В Нижегородской области голую девушку жильцы пытались одеть всем двором

Инцидент произошел сегодня днем, рассказали очевидцы в соцсетях. Так, одна из свидетельниц услышала крик на улице, по ее мнению, ребенка. Когда она выглянула в окно - была шокирована происходящими событиями. Голая девушка убегала от пытающихся одеть ее мужчин.

На место происшествия сразу же выехала скорая и полиция, однако правоохранители оказались там раньше. Несмотря на все попытки пятерых полицейских прикрыть пострадавшую, она оставалась без одежды до самого приезда врачей.



 
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Общество
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:05

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