В Нижегородской области голую девушку жильцы пытались одеть всем двором





Инцидент произошел сегодня днем, рассказали очевидцы в соцсетях. Так, одна из свидетельниц услышала крик на улице, по ее мнению, ребенка. Когда она выглянула в окно - была шокирована происходящими событиями. Голая девушка убегала от пытающихся одеть ее мужчин.На место происшествия сразу же выехала скорая и полиция, однако правоохранители оказались там раньше. Несмотря на все попытки пятерых полицейских прикрыть пострадавшую, она оставалась без одежды до самого приезда врачей.