В Нижегородской области голую девушку жильцы пытались одеть всем двором
В Нижегородской области в городе Дзежинске молодая девушка вышла голой на улицу, чем шокировала живущих в одной из многоэтажек людей. Нарушительницу порядка пытались одеть не только весь двор, но и полиция.
Инцидент произошел сегодня днем, рассказали очевидцы в соцсетях. Так, одна из свидетельниц услышала крик на улице, по ее мнению, ребенка. Когда она выглянула в окно - была шокирована происходящими событиями. Голая девушка убегала от пытающихся одеть ее мужчин.
На место происшествия сразу же выехала скорая и полиция, однако правоохранители оказались там раньше. Несмотря на все попытки пятерых полицейских прикрыть пострадавшую, она оставалась без одежды до самого приезда врачей.
Инцидент произошел сегодня днем, рассказали очевидцы в соцсетях. Так, одна из свидетельниц услышала крик на улице, по ее мнению, ребенка. Когда она выглянула в окно - была шокирована происходящими событиями. Голая девушка убегала от пытающихся одеть ее мужчин.
На место происшествия сразу же выехала скорая и полиция, однако правоохранители оказались там раньше. Несмотря на все попытки пятерых полицейских прикрыть пострадавшую, она оставалась без одежды до самого приезда врачей.
Общество
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 18:05