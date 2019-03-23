АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Земля и Луна могли быть одним объектом под названием Синестия
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Ученые: Молитвы не влияют на исцеление пациентов с болезнями сердца

Ученые из США после изучения материалов нескольких слепых исследований пришли к выводам, что молитвы не влияют на исцеление пациентов с болезнями сердца. Специалисты изучили данные экспериментов за последние двадцать лет и сообщили, что доказательств того, что обращение к высшим силам дает положительную динамику, нет.
Ученые: Молитвы не влияют на исцеление пациентов с болезнями сердца

Одно из исследований возглавлял Уильям Харрис, который работал в Университете Южной Дакоты. Под его руководством ученые наблюдали за 990 пациентами, которые пребывали в отделении коронарной терапии. Их разделили на две группы. Верующим было поручено ежедневно молиться за больных из первой группы на протяжении четырех недель. Вторая группа пациентов проходила стандартное лечение. В результате оказалось, что разницы между продолжительностью пребывания больных их двух групп в больнице не было. Но врачи отметили, что в случае тех, за кого молились верующие, было на 11% меньше различных негативных факторов.

В ходе проведения еще одного эксперимента испытуемых разделили на три группы. В исследовании участвовали 1 800 добровольцев. Ученые выяснили, что больные, которые знали, что за них молятся верующие люди, имели уровень осложнений 59%. Остальные две группы – на 8% и 7% меньше, хотя они были не в курсе, получают молитвы или нет.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:02

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
УАЗ продолжил работу по созданию
Фигуристка Евгения Медведева стала
В Санкт-Петербурге молодой мужчина умер
В Интернет «слили» сюжет первой серии
Бывшая подруга Бородиной Катя Жужа
Стало известно, как яркие участники
Над Китаем возникла огромная женская
В Австралии продают по цене KIA Rio
Ученые: Молитвы не влияют на исцеление
Apple запатентовала беспроводную
"Госпитализация носит профилактический
Honda Jazz нового поколения получит
Медики из США обнаружили метод лечения
Ольга Рапунцель появилась в эфире
Родители Юлии Началовой дали интервью
Барбара Стрейзанд оправдала педофилию
Для ровера ExoMars создали посадочный
Назван ТОП-3 надежных автомобилей с
Крестной мамой сына Алены Савкиной и
В Нижегородской области голую девушку
Телеведущей Азе Лихитченко сделали
Во Франции ученые изучают причины
Новый iPhone получит 18-ваттную зарядку
«Появилась еще одна женщина»: Иван
Ученые рассказали, как оценить риск
В Сети идея присвоения посмертного
NASA показало снимок Земли в день
Xiaomi выпустит новый легкий ноутбук Mi
В США прошел первый полет скоростного
Артур Смольянинов рассказал, как врачи
Просмотреть все новости