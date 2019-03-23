Ученые: Молитвы не влияют на исцеление пациентов с болезнями сердца





Одно из исследований возглавлял Уильям Харрис, который работал в Университете Южной Дакоты. Под его руководством ученые наблюдали за 990 пациентами, которые пребывали в отделении коронарной терапии. Их разделили на две группы. Верующим было поручено ежедневно молиться за больных из первой группы на протяжении четырех недель. Вторая группа пациентов проходила стандартное лечение. В результате оказалось, что разницы между продолжительностью пребывания больных их двух групп в больнице не было. Но врачи отметили, что в случае тех, за кого молились верующие, было на 11% меньше различных негативных факторов.В ходе проведения еще одного эксперимента испытуемых разделили на три группы. В исследовании участвовали 1 800 добровольцев. Ученые выяснили, что больные, которые знали, что за них молятся верующие люди, имели уровень осложнений 59%. Остальные две группы – на 8% и 7% меньше, хотя они были не в курсе, получают молитвы или нет.