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В Канаде описали крупнейшего в мире тираннозавра

На территории Канады обнаружили останки крупнейшего из ныне известных тираннозавров, обитавшего в доисторические времена более 66 миллионов лет назад. Ящер массой в 8,8 тонны получил имя Скотти.
В Канаде описали крупнейшего в мире тираннозавра

По словам представителей Отделения биологических наук, у зверя имеется существенная изменчивость размеров. Отдельные особи были более худыми, другие более мощными. Скотти ученые отнесли к последним. Измерив его кости, археологи пришли к выводу, что тираннозавр был крупнее, нежели все его обнаруженные на сегодня сородичи.
В Канаде описали крупнейшего в мире тираннозавра

Останки животного впервые нашли в 1991 году, на раскопки ученые потратили почти десять лет, и лишь не так давно палеонтологи смогли полноценно изучить скелет и понять его уникальность. Согласно подсчетам, на момент смерти на Земле этот динозавр прожил около трех десятков лет, что по нормам тираннозавра считается очень продолжительной жизнью, во время которой он постоянно сражался за право существовать и питаться, о чем свидетельствуют многочисленные шрамы и травмы костей, сломанные ребра и инфицированная челюсть.

Ранее эксперты предположили, что у тираннозавров имелись губы, скрывавшие резцы и предохранявшие их от ранений. Другая исследовательница реконструировала голос этого ящера, который напоминает собой крики крокодилов и птиц.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:00

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