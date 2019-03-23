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Эксперты рассказали, как исправить проблемы в работе Always On Display на Galaxy S10

Эксперты рассказали пользователям о том, как они могут решить проблемы с функционированием новых Galaxy S10. В основном речь шла о функции Always On Display (AOD).
Эксперты рассказали, как исправить проблемы в работе Always On Display на Galaxy S10

Она позволяет сформировать и выбрать те данные, что всегда будут показываться на экране вне зависимости от того, пользуются устройством или нет. Впервые функцию AOD ввели в Samsung Galaxy S7. С новым поколением флагманских смартфонов появились некоторые проблемы, поэтому эксперты решили рассказать пользователям, как их решить.

Они отмечают, с обновлением ОС до Android 9.0 Pie на устройствах AOD автоматически работает в режиме «Включаться по тапу». Если владелец хочет, чтобы информация на экране отображалась всегда, – ему необходимо пройти в настройки экрана блокировки и там выбрать пункт «Always on Display», а затем включить вариант «Показывать всегда».

Параллельно с этим у всех пользователей из конфигурации пропала возможность добавления в AOD контактной информации. Это связана с тем, что Samsung намеренно убрала функцию. Еще одна проблема в данном случае – это «выгорание» экрана. Этот процесс происходит постепенно, отмечают эксперты, и его нельзя никак остановить, если всегда использовать функцию отображения на дисплее. Единственный вариант – поставить «Включать по тапу».
Эксперты рассказали, как исправить проблемы в работе Always On Display на Galaxy S10

Отдельно эксперты отметили ситуацию с быстрым расходом заряда батареи при использовании AOD. По их словам, это никак не связано с самой функцией, так как она несильно затратная. Причину в данном случае нужно искать в других приложениях.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:45

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