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Исследователи: Недосыпание приводит к откладыванию дел

Недосыпание воздействует на желание отложить свои дела на следующий день. Это связывается со снижением способности организма регулировать поведение человека.
Исследователи: Недосыпание приводит к откладыванию дел

Опыт проводили научные сотрудники Амстердамского университета. Они пригласили 70 респондентов, которые трудились в сферах продаж, образования и финансов. Каждый доброволец сам сообщал ученым о качестве своего сна и склонности к проволочкам на работе в течение десяти дней.

В результате стало известно, что недосыпание связано с большим уровнем откладывания дел на последующие сутки. Данный процесс сдерживался саморегуляцией человека, иначе говоря, плохо себя контролирующие люди обладали более существенной степенью зависимости. На сегодня это довольно распространенный фактор для лиц, пытающихся отложить засыпание методом участия во всяческих мероприятиях, далеко не всегда являющихся полезными.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:24

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