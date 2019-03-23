70-летний Борис Грачевский смог помолодеть рядом с 34-летней супругой

Первыми с юбилеем Грачевского поздравили представители детского театра «Ералаш», вручив ему торт с фигуркой именинника из шоколада. Пришел в гости и продюсер Бари Алибасов с пакетом еды. По его словам, сейчас это то, что нужно его давнему другу. Поздравил с торжеством сценариста и боксер Николай Валуев. Режиссер, шутя, заявил, что любит фотографироваться с атлетом, ощущая себя лилипутом на фоне с ним.Сам же Борис Грачевский выглядел впечатляюще и свежо в 70 лет. Он стал стройнее, в связи с чем классический костюм смотрелся на нем практически идеально. Таких перемен не произошло бы без участия его супруги Екатерины. О ней кинодеятель отзывается только самыми положительными словами и благодарит за совместную жизнь. Грачевский признался, что для него большое счастье - быть рядом с ней. «Нет у нас разницы в возрасте. Иногда моложе нее становлюсь», - с юмором сообщил он.