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Ольга Рапунцель устроила истерику прямо на Лобном месте

«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель в очередной раз устроила во время Лобного места истерику.

Ольга Рапунцель устроила истерику прямо на Лобном месте

Нужно сказать, что к подобному поведению участницы одна из телеведущих проекта, а если быть точнее Ольга Бузова, явно не была готова.

На днях в Интернете появился новый видеоролик, которые за считанные минуты облетел все социальные сети, а все из-за эмоционального поведения одной из самых скандальных героинь телестройки.

Дело в том, что Ольга решила опять обсудить во время Лобного места с коллективом и руководством «Дома-2» свои отношения с любимым супругом Дмитрием Дмитренко.

В один момент, как можно увидеть на видео, Рапунцель не смогла контролировать своих чувств и, вскочив с места, вовсю принялась доказывать Бузовой, что не хочет, чтобы ее избранник и отец ее ребенка, в конечном счете, потерял свою семью.

Ольга Рапунцель устроила истерику прямо на Лобном месте

«Я не хочу, чтобы он семью потерял..Ну я не могу, я не выдержу.. Я возьму ребенка и уйду. Я говорю ему: «Ты что хочешь как Валерий? Жить без семьи». Посмотрите на него..несчастный человек сидит..», - продолжала кричать Ольга Рапунцель.

Стоит отметить, что многочисленные телезрители «Дома-2» обратили внимание на то, что Ольга Бузова очень растерялась, когда Рапунцель принялась истерить. На время ведущая реалити-шоу даже замолчала, вполне вероятно, понимая, что не сможет подобрать правильных слов, чтобы успокоить молодую мамочку.

К слову, выяснилось, что истерика Рапунцель связана с тем, что она устала ежедневно подниматься к дочери в 11 часов утра.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:14

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