Ольга Рапунцель устроила истерику прямо на Лобном месте

«Я не хочу, чтобы он семью потерял..Ну я не могу, я не выдержу.. Я возьму ребенка и уйду. Я говорю ему: «Ты что хочешь как Валерий? Жить без семьи». Посмотрите на него..несчастный человек сидит..», - продолжала кричать Ольга Рапунцель.



