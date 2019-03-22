АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

НАСА может отправить станцию к астероиду Паллада в 2022 году

НАСА может отправить автоматическую станцию к астероиду Паллада в 2022 году. Решение о такой миссии организация примет в середине апреля.
НАСА может отправить станцию к астероиду Паллада в 2022 году

К астероиду Паллада, который находится в 2,4 раза дальше от Солнца, чем Земля, в августе 2022 года могут отправить небольшую станцию. В Солнечной системе объект уступает своими размерами только Весте, имея в диаметре 512 километров. После открытия в 1802 году до XIX века астероид принимали за планету.

Если НАСА решит изучать Палладу, станцию отправят на орбиту спустя 3 года. Гравитация Марса поможет аппарату ускориться и через год достичь своей цели.

На орбите Паллады произойдёт фотосъёмка поверхности. Отметим, что для получения снимков Марса НАСА уже использовало микроспутник MarCo как ретранслятор. Новая станция будет весить 180 килограммов при большей величине.

Подобные небольшие аппараты отлично подходят для изучения пояса астероидов, где много объектов. Поскольку крупная станция обходится в полмиллиарда долларов, микроспутники выступают оптимальным бюджетным вариантом.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 16:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики раскрыли опасность популярного
Ким Кардашьян опубликовала редкое
Ягудин рассказал о травме бедра у
Amazon утвердил актёров на роли в
Поклонники заподозрили Леди Гагу в
В Китае создали водородный хэтчбек с
НАСА может отправить станцию к
В США женщина нашла на пляже странную
Гуф и Кети Топурия открыто флиртуют
Пахом запер себя в клетке на 8 часов в
Певица МакSим официально сообщила о
Учёные дали рекомендации по
Звезду Comedy Woman Екатерину Варнаву
Меган Маркл будет рожать в лондонской
Певица Дарья Ермолаева попросила
Физики приблизились к разгадке
Кристина Асмус поделилась снимками
Евгений Алдонин примет участие в «Кубке
Дочь слушается Андрея Чуева из-за
Юлия Савичева рассказала о своих
Кот покусал хозяина за неправильное
Эксперты Роскачества дали несколько
Марина Африкантова заплакала после
Лайма Вайкуле рассказала о своем
Российские ученые разработали способ
Разин заинтриговал поклонников
Максим Виторган после расставания с
Роскомнадзор заказал систему контроля
Зрители «Дом-2» настаивают на лишении
Ольга Серябкина написала свой последний
Просмотреть все новости