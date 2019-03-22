НАСА может отправить станцию к астероиду Паллада в 2022 году





К астероиду Паллада, который находится в 2,4 раза дальше от Солнца, чем Земля, в августе 2022 года могут отправить небольшую станцию. В Солнечной системе объект уступает своими размерами только Весте, имея в диаметре 512 километров. После открытия в 1802 году до XIX века астероид принимали за планету.Если НАСА решит изучать Палладу, станцию отправят на орбиту спустя 3 года. Гравитация Марса поможет аппарату ускориться и через год достичь своей цели.На орбите Паллады произойдёт фотосъёмка поверхности. Отметим, что для получения снимков Марса НАСА уже использовало микроспутник MarCo как ретранслятор. Новая станция будет весить 180 килограммов при большей величине.Подобные небольшие аппараты отлично подходят для изучения пояса астероидов, где много объектов. Поскольку крупная станция обходится в полмиллиарда долларов, микроспутники выступают оптимальным бюджетным вариантом.