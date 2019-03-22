Жители Монголии считают кошек самыми злейшими врагами человека





Известно, что в Монголии редко делают кошек домашними питомцами, а большая часть населения даже не представляет это возможным. Животных презирают и опасаются, однако причина такого отношения не совсем ясна. У монголов есть поверье о том, что кошка является врагом человека.Так, рано утром собака приходит к хозяину убедиться, жив ли он. Кошка, наоборот, придёт лишь затем, чтобы застать человека мёртвым. Историки объясняют подобные предрассудки кочевым образом жизни древних монголов.Постоянно переселяясь с места на место, люди ценили помощь прирученных собак: те охраняли стада и перегоняли их вместе с хозяевами. При этом кошки монголам не пригодились, ведь они не строили хозяйственных построек и жилищ, где заводились бы грызуны.Дикие животные, включая барсов, 25% которых обитают именно в Монголии, угрожали самим кочевникам и нападали на скот. Люди, верящие в мистику, также могут добавить, что кошки загадочны и непредсказуемы, поэтому могут иметь опасную для человека связь с потусторонним миром.