Светлана Лобода презентовала фанатам роскошный спорткар

Знаменитость в настоящее время активно занята гастрольным туром по городам Соединенных Штатов и Канады. Светлана Лобода находит время не только для концертной деятельности: она помнит о своих подписчиках в социальной сети и поэтому не забывает радовать их яркими, а иногда, откровенными кадрами. На днях певица показала несколько снимков, где запечатлена возле шикарного спорткара. Для большего эффекта исполнительница решила применить ярко-оранжевый фильтр.«Крутая тачка», «Две малышки», «Шикарно», «Это сила», - восхищались публикацией Светланы Лободы многочисленные почитатели творчества исполнительницы. Некоторые пользователи заметили, что у артистки такой же вкус на автомобили как у Элджея.