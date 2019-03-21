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Светлана Лобода презентовала фанатам роскошный спорткар

Светлана Лобода презентовала фанатам роскошный спорткар, опубликовав в Instagram-блоге несколько снимков. Популярная певица позирует рядом с автомобилем BMW i8.

Светлана Лобода презентовала фанатам роскошный спорткар

Знаменитость в настоящее время активно занята гастрольным туром по городам Соединенных Штатов и Канады. Светлана Лобода находит время не только для концертной деятельности: она помнит о своих подписчиках в социальной сети и поэтому не забывает радовать их яркими, а иногда, откровенными кадрами. На днях певица показала несколько снимков, где запечатлена возле шикарного спорткара. Для большего эффекта исполнительница решила применить ярко-оранжевый фильтр.

«Крутая тачка», «Две малышки», «Шикарно», «Это сила», - восхищались публикацией Светланы Лободы многочисленные почитатели творчества исполнительницы. Некоторые пользователи заметили, что у артистки такой же вкус на автомобили как у Элджея.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:44

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