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Ученые: Инфекцию может вызвать вирусный геном

Ученые провели исследование, с помощью которого удалось выяснить, что вирусный геном может способствовать возникновению инфекции. Статью соответствующего содержания опубликовало издание eLife.
Ученые: Инфекцию может вызвать вирусный геном

Вирусные геномы существуют в разных клетках, но при этом функционируют сообща и могут вызывать инфекционное заболевание. Это открытие переворачивает нынешний взгляд на действия вируса в клетке. У многораздельных вирусов геном делится на несколько частей, каждая из которых находится в отдельной вирусной частице. До этого в научном мире считали, что для того чтобы вызвать инфекцию, части вирусного генома должны двигаться вместе от клетки к клетке, но новая информация свидетельствует о другом.

Когда передается геном, есть вероятность того, что вирус потеряет его значительный сегмент, однако при этом оставшийся может вызвать инфекцию. Ученые проводили эксперимент с помощью бобов и обнаружили, что отдельные части вируса чаще встречаются в разных клетках. Выяснилось, что при таких условиях вирус может полноценно функционировать, что подтверждает его возможность заразить человека.



 
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Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 00:00

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