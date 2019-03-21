Ученые: Инфекцию может вызвать вирусный геном





Вирусные геномы существуют в разных клетках, но при этом функционируют сообща и могут вызывать инфекционное заболевание. Это открытие переворачивает нынешний взгляд на действия вируса в клетке. У многораздельных вирусов геном делится на несколько частей, каждая из которых находится в отдельной вирусной частице. До этого в научном мире считали, что для того чтобы вызвать инфекцию, части вирусного генома должны двигаться вместе от клетки к клетке, но новая информация свидетельствует о другом.Когда передается геном, есть вероятность того, что вирус потеряет его значительный сегмент, однако при этом оставшийся может вызвать инфекцию. Ученые проводили эксперимент с помощью бобов и обнаружили, что отдельные части вируса чаще встречаются в разных клетках. Выяснилось, что при таких условиях вирус может полноценно функционировать, что подтверждает его возможность заразить человека.